17enne morto nell’incidente sul lungomare in Versilia: fermato il presunto pirata della strada in fuga. Ecco come l’hanno rintracciato

Foto: Ansa / Roy Lepore (20 giugno)

Ancora sangue sull'asfalto

La svolta nelle indagini è arrivata nel pomeriggio durante i controlli straordinari della Polizia di Stato a Forte dei Marmi, quando gli agenti hanno rintracciato e fermato nella cittadina toscana il conducente del suv coinvolto nel drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sul litorale versiliese, costato la vita a Gabriele Martini, un ragazzo di 17 anni. L’uomo, dopo lo schianto, si sarebbe allontanato senza prestare soccorso, facendo scattare immediatamente le ricerche da parte delle forze dell’ordine.

17enne muore in un incidente sul lungomare della Versilia: fermato il presunto pirata della strada

La tragedia si è consumata tra le 3 e le 4 del mattino lungo Viale Roma, nella zona delle Focette, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, nei presssi del locale Twiga. Per il 17enne che ha perso la vita, residente a Viareggio (Lucca), figlio di un operatore socio-sanitario in servizio al Pronto soccorso dell’Ospedale Versilia, l’urto con l’auto è stato fatale e i tentativi disperati dei soccorritori di rianimarlo, purtroppo, vani: una volta giunti sul posto per il ragazzo non c’è stato niente da fare.

Un impatto violento che non ha dato scampo al giovane sullo scooter

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, ancora in fase di accertamento, il ragazzo viaggiava su uno scooter insieme a un amico diciottenne quando si è verificato l’impatto con una Range Rover con targa svizzera. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di una manovra di inversione di marcia effettuata dal suv poco prima dello scontro, che avrebbe portato alla collisione con il mezzo a due ruote.

L’amico che viaggiava con la vittima ricoverato in condizioni critiche

L’urto è stato violento. Gabriele Martini è stato sbalzato sull’asfalto riportando ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, con l’ausilio dell’elisoccorso Pegaso, insieme alle ambulanze della Croce Bianca di Querceta e della Misericordia di Lido di Camaiore. Ma come anticipato, nonostante i tentativi di rianimazione, per il 17enne ogni sforzo è risultato vano. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. L’amico che viaggiava con lui è stato soccorso in condizioni critiche. Trasferito d’urgenza all’Ospedale di Cisanello, a Pisa, e monitorato. Il giovane si trova tuttora ricoverato.

Incidente fatale per un 17enne in Versilia: le ricerche del conducente del Suv

E a questo dramma improvviso che lascia ancora una giovane vita sull’asfalto si aggiunge anche lo choc e lo sdegno per quanto accaduto subito dopo l’incidente. Accaduto che, secondo le prime ricostruzioni della dinamica dei fatti effettuata tra rilievi e riscontri, vedrebbe il conducente della Range Rover non fermarsi a prestare soccorso, proseguendo la marcia. E allontanandosi dal luogo dello schianto. Le ricerche però sono scattate immediatamente. E grazie ai controlli e alle verifiche sul territorio, il veicolo, e chi era al volante, sono stati individuati nel giro di poche ore.

Come hanno intercettato il presunto pirata della strada

Così, nel pomeriggio di oggi (sabato 20 giugno ndr), nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto a Forte dei Marmi, le forze dell’ordine hanno fermato l’uomo, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono coordinate dai carabinieri, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente e verificando eventuali responsabilità.

Telecamere e testimonianze

Gli accertamenti si concentrano anche sulle immagini di videosorveglianza e sulle testimonianze raccolte nella zona, per chiarire ogni fase dello schianto e l’eventuale esecuzione della manovra del suv. Nel frattempo, la notizia della morte di Gabriele Martini ha profondamente colpito Viareggio e tutta la Versilia. Un territorio diventato zona di dolore, dove in queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio per una giovane vita spezzata a soli 17 anni.