Tragedia in Versilia, scontro tra scooter e suv: muore un 17enne, il conducente fugge a piedi

Foto: Ansa foto / Roy Lepore (20/06/26)

Auto con targa svizzera

Grave incidente stradale nella notte: un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e un 18enne è rimasto ferito lungo il lungomare della Versilia, in via Roma al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi (Lucca). Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli inquirenti, i due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter quando si sarebbero scontrati con un’automobile, in particolare un suv Range Rover con targa svizzera che avrebbe effettuato una inversione a U.

Conducente scappa a piedi. Ma forse non solo

Il conducente ha abbandonato il veicolo sul posto ed è fuggito a piedi. A bordo del veicolo potrebbero esserci stati anche altri due passeggeri, anche loro scappati a piedi. L’incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga, tra le 3 e le 4 del mattino. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca di Querceta e della Misericordia di Lido di Camaiore, insieme ai soccorritori del 118. Per il 17enne però non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Indagini affidate ai Carabinieri

Ferito in modo molto serio anche l’altro passeggero dello scooter, un giovane di 18 anni, trasferito con l’elisoccorso Pegaso 3 in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa, dove si trova ricoverato. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, accertare responsabilità e individuare l’automobilista che si sarebbe allontanato dopo lo scontro.