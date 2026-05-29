La prima pagina del Secolo virale in Spagna dopo il titolo su Sanchez (video)

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Lo sanno tutti

Siamo finiti sulla pagina Instagram di uno dei quotidiani generalisti più importanti della penisola iberica dopo aver pubblicato una prima pagina sulle inchieste che hanno travolto i socialisti di Sanchez e l'ex premier Zapatero

Ieri il Secolo d’Italia aveva pubblicato in prima pagina la faccia smunta di Pedro Sanchez con il titolo Triste solitario y final, come il libro di Osvaldo Soriano, finendo virale sui social grazie a un ignoto turista.

L’articolo di Luca Maurelli parlava delle inchieste che hanno messo a dura prova il governo socialista spagnolo e qualcuno che era in vacanza a Roma se n’è accorto, mentre passava davanti ai banner digitali del nostro giornale in via della Scrofa. Il video è stato ripreso dal quotidiano generalista El Espanol, con 1 milione e 400mila followers su Instagram, registrando più di 150mila visualizzazioni. Insomma, la nostra prima pagina sembra aver catturato l’interesse anche della penisola iberica.

Qualcuno nei commenti si è scatenato contro Sanchez e il modo in cui la Spagna viene considerata dagli altri Paesi europei. «Questa è l’immagine che diamo», ha scritto utente, mentre un altro ha notato la fattualità del titolo: «Beh, è triste, è solitario e la parte peggiore è che però non sarà la fine».

“Triste, solitario y final”, il titolo del Secolo virale in Spagna dopo il video di un turista

Ebbene sì, anche gli Spagnoli si sono accorti che in giro per l’Europa c’è chi sta prestando grande attenzione al governo socialista, che sta subendo grandi contraccolpi a causa dell’inchiesta sui vertici del partito e sull’ex premier Zapatero, della perquisizione della Guardia civil nelle sedi del Psoe e sulle indagini che hanno coinvolto il fratello e la moglie di Pedro Sanchez.

Lo scorso fine settimana 40mila persone sono scese in piazza a Madrid per protestare «Contro il governo corrotto di Sanchez» e chiaramente la notizia ha fatto il giro di tutti i tabloid continentali. Al momento, il primo ministro non sembra intenzionato a lasciare la poltrona, nonostante il baccano innescato dalle investigazioni giudiziarie e l’assedio dei cittadini e delle destre, che adesso chiedono chiarimenti e dimissioni.