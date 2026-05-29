L’Istat affonda gli scioperanti, Meloni esulta: «269mila occupati in più, la destra sta combattendo il precariato»

Numeri vs propaganda

Mentre i sindacati scioperano per la Flotilla, aprile segna un altro record per il lavoro in Italia

Nuovo record per il lavoro in Italia. Secondo gli ultimi dati Istat, ad aprile gli occupati hanno raggiunto quota 24 milioni e 337mila, con un tasso di occupazione salito al 63,1%, il livello più alto mai registrato.

Un risultato accolto con inevitabile soddisfazione dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Nell’ultimo anno in Italia ci sono 269mila occupati in più. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c’erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra Nazione», ha scritto sui social.

269mila in più: una città grande come Verona ha trovato lavoro

La premier evidenzia inoltre il dato più significativo. E cioè la qualità dell’occupazione: «I dipendenti permanenti sono aumentati di 143mila unità, mentre quelli a termine sono diminuiti di 64mila. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato. La destra lo sta facendo».

L’Istat evidenzia che la crescita annuale dell’occupazione (+269mila unità), in pratica come se tutti gli abitanti di Verona avessero trovato lavoro, è frutto dell’aumento dei lavoratori a tempo indeterminato e degli autonomi, accompagnato dal calo dei contratti a termine.

Positivi anche gli altri indicatori del mercato del lavoro. La disoccupazione scende al 5,1%, il livello più basso dal 2004, mentre quella giovanile cala al 16,9%. Solo nell’ultimo mese gli occupati sono aumentati di 123mila unità.

Per il ministro del Lavoro Marina Calderone i dati descrivono «un quadro di straordinaria salute per il sistema produttivo italiano» e confermano che le politiche del governo stanno producendo risultati «solidi e strutturali».

Il paradosso dello sciopero mentre l’occupazione cresce

I dati record dell’occupazione arrivano nella stessa giornata dello sciopero proclamato dai sindacati di base contro la guerra e a sostegno della causa palestinese. Una coincidenza che ha infiammato il dibattito politico.

Da Milano a Roma, fino a Napoli, i servizi pubblici hanno continuato a funzionare quasi regolarmente, con disagi limitati e adesioni contenute. Per il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami il contrasto è evidente: «Mentre i sindacati scioperano per la Flotilla, aprile segna un altro record per il lavoro in Italia».

Una lettura condivisa da molti esponenti del centrodestra, che leggono nei dati Istat la conferma di una linea politica che punta sulla crescita dell’occupazione e sulla riduzione dell’assistenzialismo. La risposta migliore agli slogan e alla propaganda dell’opposizione.