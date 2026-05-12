Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli: trovate due lettere, ora si teme il gesto estremo

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È giallo

Partita il 20 aprile da Castell’Arquato con i due ragazzi adolescenti e i quattro cani, la 49enne ha lasciato scritti giudicati inquietanti dagli investigatori

Sonia Bottacchiari poteva aver già deciso tutto oppure stava cedendo alla propria fragilità quando il 20 aprile ha lasciato Castell’Arquato insieme ai figli di 16 e 14 anni e ai quattro cani di famiglia. È il dubbio che ora attraversa le indagini dopo il ritrovamento delle lettere scritte dalla donna, entrambe senza data, trovate nella casa del padre mentre l’inviato di SkyTg24 Flavio Isernia stava realizzando un servizio televisivo.

La famiglia svanita nel nulla

Due fogli diversi, senza data. Uno rivolto ai figli. L’altro pieno di riflessioni personali, passaggi sulla vita, frasi che ora gli investigatori leggono parola per parola. Da quel contenuto emerge «una situazione di sofferenza e inquietudine». E soprattutto un’ipotesi che cambia il peso della vicenda. «Una fa pensare al suicidio», ha detto la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, al Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia.

Da quasi un mese della quarantanovenne e dei due minori non c’è più alcuna traccia certa.

L’ultima traccia a Tarcento

La Chevrolet della donna è stata trovata nei giorni scorsi a Tarcento, in provincia di Udine. Dentro restavano pochi elementi utili agli investigatori, ma mancava il materiale da campeggio che la donna aveva caricato prima della partenza. Un dettaglio che conferma come qualcuno abbia lasciato l’auto portando con sé tende e attrezzature.

Da quel momento il Friuli è diventato il centro delle ricerche. Il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha disposto l’estensione dell’area operativa di altri venti chilometri oltre la zona già perlustrata negli ultimi giorni. Vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e Guardia di finanza stanno battendo sentieri, boschi e vallate senza interruzioni.

La vicinanza con il confine orientale mantiene aperta anche l’ipotesi di un passaggio verso la Slovenia. Per questo la polizia slovena ha intensificato i controlli stradali e alle frontiere.

I telefoni spenti nello stesso istante

C’è poi un elemento che gli investigatori considerano decisivo. Sonia Bottacchiari aveva con sé almeno quattro smartphone: quelli personali della famiglia e un telefono utilizzato per lavoro nella collaborazione con un caseificio. Tutti i dispositivi sono stati disattivati nello stesso momento.

Un’interruzione simultanea che fa pensare a una scelta precisa, preparata. L’ultimo segnale telefonico è stato localizzato proprio nell’area di Tarcento.

Anche i messaggi rimasti senza risposta raccontano la brusca interruzione della vita quotidiana. La figlia maggiore aveva scritto a una compagna di scuola chiedendo com’era andata una verifica. L’amica aveva risposto il giorno successivo, ma quel messaggio non è mai stato visualizzato. Da allora solo spunte grigie.

Le ipotesi aperte

La Procura di Piacenza continua a procedere per sottrazione di minori, ma valuta la possibilità di contestare il più grave reato di sequestro di persona. Una scelta che consentirebbe approfondimenti investigativi più estesi sui contatti, sugli spostamenti e sui dispositivi usati dalla donna negli ultimi anni.

Nel frattempo continuano ad arrivare segnalazioni. L’ultima indicava la possibile presenza della famiglia nella zona di Pielungo di Vito d’Asio, in Val d’Arzino, nel Pordenonese. Le verifiche dei carabinieri non hanno però prodotto risultati.

Restano le lettere trovate nella casa del padre. Restano quattro telefoni spenti nello stesso istante. E resta quell’ultimo messaggio inviato al nonno prima che tutto scomparisse nel nulla: «Siamo arrivati, tutto bene».