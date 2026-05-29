Impatto spaventoso
Scuolabus con bambini si ribalta dopo lo scontro con un Suv a Mazara del Vallo: 19 feriti
Momenti di paura a Mazara del Vallo, nel Trapanese, dove uno scuolabus con a bordo diversi bambini si è ribaltato dopo uno scontro con un suv. Il bilancio è di 19 feriti, tra cui 14 minori. Due bambini hanno riportato le conseguenze più serie: uno una frattura scomposta e l’altro un trauma toracico.
Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente potrebbe esserci uno stop non rispettato. L’impatto è stato violento e ha fatto ribaltare il mezzo scolastico su una fiancata.
Fra i bambini uno soltanto ha riportato una frattura scomposta e un altro un trauma toracico. Entrambi sono stati stabilizzati e si sta decidendo se trasferirli all’ospedale dei Bambini a Palermo in elisoccorso. Gli altri 12 bimbi hanno riportato solo escoriazioni e contusioni di lieve entità. Sono stati portati in pronto soccorso a Mazara del Vallo per accertamenti.
Dietro la dinamica dell’incidente uno stop non rispettato
Fra gli adulti sono rimasti feriti l’autista dello scuolabus, i due professori e un genitore che stavano accompagnando i ragazzi. Tutti hanno riportato lievi contusioni. Lievemente ferito anche il conducente del Suv, mentre moglie e figlia sarebbero illese.
Secondo quanto riportato dal sito locale Prima Pagina Mazara, intorno alle 14.15, una Nissan Qashqai proveniente da via Rosario Ballatore (dove è presente il segnale di stop), si è scontrata con uno scuolabus che viaggiava su via Salemi in direzione Borgata Costiera.
A bordo del mezzo scolastico, oltre all’autista, erano presenti otto bambini del plesso “Santa Gemma-Boscarino-Pirandello” e due assistenti delle cooperative che collaborano con il Comune per il servizio di accompagnamento.
Secondo quanto si apprende, sarebbero stati proprio i due operatori a prestare i primissimi soccorsi, aiutando i bambini a uscire dall’abitacolo dello scuolabus, rimasto abbattuto con una fiancata sull’asfalto.
Le forze dell’ordine stanno lavorando per accertare eventuali responsabilità e chiarire le cause che hanno provocato il violento impatto.