Baby gang, a Bologna Lepore nega l’esistenza della criminalità giovanile. FdI: «La città paga i danni ideologici»

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Il video

Ennesima prova che una certa sinistra preferisce bendarsi gli occhi, anziché affrontare di petto il problema. Intanto, i ragazzi di Gioventù nazionale hanno annunciato una manifestazione contro lo "stile maranza" per protestare contro l'approccio dell'amministrazione progressista

«Se non lo guardi, non esiste», sembra essere il moto di Matteo Lepore, sindaco del Pd a Bologna, che durante una conferenza all’Istituto superiore Pacinotti ha sostenuto che «le baby gang a Bologna non ci sono, non esistono». Il video delle sue affermazioni è stato ripreso sulle pagine ufficiali di Gioventù nazionale e Azione studentesca che fanno attività sul territorio. Entrambe le organizzazioni giovanili di destra hanno risposto per le rime alle parole di Lepore: «Consigliamo al sindaco di farsi un giro nelle diverse zone ormai abbandonate dalla sua amministrazione». Il primo cittadino bolognese è lo stesso che ha autorizzato la distribuzione delle pipe per il crack a Bologna, venendo poi denunciato dall’eurodeputato Stefano Cavedagna e dal senatore Marco Lisei, entrambi di Fratelli d’Italia, per «istigazione a delinquere» e «favoreggiamento dell’uso di sostanze stupefacenti». Ora Lepore ha deciso di spingersi oltre, negando il problema della criminalità giovanile sul territorio.

Baby gang, Lepore nega il problema della criminalità giovanile a Bologna e Gn lo stende

Per smontare le affermazioni del sindaco, i giovani di destra hanno incollato diverse fonti che parlano del problema “Baby gang” nel capoluogo, con le fonti che vanno dal Resto del Carlino, passando anche per il sito di Confcommercio Ascom Bologna. Insomma, il problema esiste eccome, ma non è chiaro per il motivo per cui una certa sinistra si ostini a negarlo completamente. Comunque sia, i giovani di destra conoscono la verità e hanno annunciato una protesta per l’8 giugno: «Con Gioventù nazionale promuoveremo una manifestazione contro lo “stile maranza”. Lepore e la sinistra dimostrano ancora una volta di dimenticarsi degli interessi degli italiani e di vivere in chissà quale distorta realtà».

FdI: «Il problema della sinistra è sempre lo stesso: negare la realtà mentre la città paga i danni»

Sulla questione è intervenuto, ancora una volta, Stefano Cavedagna con un post su Facebook: « Secondo il sindaco Lepore del PD a Bologna le baby gang “non esistono”. Poi però la relata è un’altra: cittadini e commercianti parlano di degrado, vandalismi e microcriminalità in aumento. Il problema della sinistra è sempre lo stesso: negare la realtà, mentre la città paga i danni di questo approccio ideologico».