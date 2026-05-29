Montaruli smaschera Conte sulle critiche a Confindustria: «Finiti i tempi in cui chiudeva le aziende per decreto»

Foto: Imageoconomica / Alessandro Amoruso (14/2/2026)

Autogol M5S

Giuseppe Conte non riesce ad accettare il fatto che il governo Meloni abbia gestito in modo serio il Pnrr, tanto da arrivare ad attaccare la Confindustria per il suo comportamento favorevole verso l’esecutivo. Ma a rispondergli per le rime ci ha pensato la vicecapogruppo di FdI alla Camera, Augusta Montaruli, ricordandogli i tempi in cui le imprese piangevano lacrime amare per i suoi provvedimenti economici errati durante il lockdown per il Covid-19 sono giunti al termine.

Montaruli sferza Conte su Confindustria: «Finiti tempi in cui chiudeva le aziende per decreto»

Secondo quanto sostenuto dal presidente pentastellato a Tagadà su La7, i rappresentanti di Confindustria sarebbero «stati buonissimi in questi anni con il governo Meloni. Parlando con gli imprenditori, credo che il vertice di Confindustria non abbia rappresentato adeguatamente gli interessi delle imprese». Ma ci ha pensato Augusta Montaruli a smascherarlo, spiegando il vero motivo per cui Conte non sopporta il giudizi positivi della Confederazione sul governo: «Attacca Confindustria solo perché ha certificato l’eccellente lavoro del Governo Meloni sul Pnrr. Chi non dice quello che vuole lui va censurato e delegittimato, in perfetto stile 5 Stelle».

«Probabilmente – ha aggiunto Montaruli parlando di Conte – prende il sopravvento la profonda nostalgia dei tempi in cui decideva le vite degli italiani a colpi di Dpcm, chiudeva le aziende per decreto e pretendeva di governare la Nazione a reti unificate, ha lasciato in dote all’Italia il disastro dei bonus edilizi e la retorica della decrescita felice». «Diamo a Conte una notizia – ha concluso la deputata di FdI – l’era dei monologhi e del pensiero unico è finita, e la sua pretesa di fare il censore del mondo produttivo solo per colpire pretestuosamente Giorgia Meloni e il governo è ridicola anche perché va sempre a vuoto».