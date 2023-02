Incontro alla Camera con il mondo produttivo, FdI al fianco delle piccole e medie imprese

Il lavoro, l’impresa, il difficile periodo della pandemia e le sue conseguenze economiche, il mondo produttivo per troppo tempo “dimenticato” dai passati governi. Ora inizia a sostanziarsi una piattaforma d’intervento per sostenere chi crea occupazione e chi rischia in proprio. Il primo passo è l’incontro che ha avuto luogo presso la sala Tatarella alla Camera dei deputati. Erano presenti nove categorie dell’associazione imprenditoriale Popolo Produttivo. Il confronto, organizzato da Gianluca Caramanna, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Attività Produttive a Montecitorio, ha visto, per FdI, la partecipazione, oltre che dello stesso Caramanna, di Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo alla Camera e membro della X commissione, dei deputati Francesco Filini e Antonio Giordano, della senatrice Elena Leonardi e di Lino Ricchiuti, vice responsabile del Dipartimenti Imprese e Mondi produttivi di FdI. L’incontro è stato utile per ascoltare le istanze delle categorie, per dar voce alle tante problematiche emerse a seguito della crisi pandemica ed energetica e per formulare delle proposte volte ad aiutare le Pmi, vero motore trainante dell’economia della Nazione. Fratelli d’Italia è al fianco delle imprese, soprattutto quelle piccole e medie: l’incontro è servito per accogliere suggerimenti e consigli da parte di un mondo che in passato non sempre è stato ascoltato.