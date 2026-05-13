Ritrovata la famiglia scomparsa a Piacenza, ma Sonia Bottachiari e i suoi figli potrebbero scappare di nuovo

Foto: ansa / "Chi l'ha visto?" (8 maggio 2026)

Il giallo e la paura

Sono vivi, stanno tutti bene, ma i misteri restano sulla famiglia scomparsa nel nulla e ritrovata oggi a Piacenza. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri ma non si sa esattamente dove, se non per grandi linee. La donna con i figli sono stati trovati in un contesto di ”adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita”. Nella nota della Procura di Piacenza si sottolinea che ”non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni” se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata esplicitando, “ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile”. Potrebbe scappare di nuovo, dunque.

Ritrovata la famiglia scomparsa: fuga volontaria

Alle ricerche e agli accertamenti hanno lavorato i carabinieri dei Comandi provinciali di Udine e di Piacenza. La donna si era resa irreperibile dal 20 aprile scorso, quando aveva lasciato Castell’Arquato (Piacenza) insieme con suoi due ragazzi e i quattro cani di famiglia. Le indagini proseguono, al momento, con l’ipotesi di reato di “sottrazione consensuale di minorenni” e “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”. Gli accertamenti dovranno ricostruire i contorni dell’allontanamento, che allo stato viene ritenuto consensuale. Al momento della scomparsa la destinazione indicata da Bottacchiari era il Friuli Venezia Giulia: in particolare una vacanza di alcuni giorni, con rientro previsto il 24 aprile, e l’ipotesi di un campeggio a Gemona del Friuli (Udine). Le ricerche si erano poi concentrate nella zona di Tarcento (Udine), dove era stato agganciato l’ultimo segnale telefonico tra il 21 e il 22 aprile e dove era stata ritrovata l’auto. Nella valutazione degli inquirenti pesa anche il quadro familiare raccontato dalla donna, indicato come fortemente problematico.

Le indagini, chiarisce la procura, “saranno finalizzate a chiarire tutti i contorni della vicenda, nel costanze sforzo, è bene evidenziare, di preservare il benessere dei due minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i due ragazzi, sino al momento del loro allontanamento, da ritenersi allo stato consenziente, seguivano i percorsi scolastici con continuità e profitto”.