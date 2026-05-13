Papa Leone in visita alla Sapienza: la tappa alla Cappella e il discorso in Aula magna. Diciotto anni fa la censura a Benedetto XVI

Foto: imagoeconomica (8/12/2025)

L'attesa degli studenti

La prima volta nell’ateneo più grande d’Europa. Domani papa Leone XIV sarà all’Università Sapienza di Roma. Un evento particolarmente attenzionato dopo 18 anni dalla prevista visita pastorale di Benedetto XVI. Poi annullata dal pontefice per il clima crescente di proteste. Un cartello di 67 “scienziati” e studenti dei collettivi si misero di traverso. Motivo: ritenevano la figura di Ratzinger non accademica e “incongrua” rispetto ai valori della ricerca scientifica. A dare lo start alle proteste contro l’invito di papa Benedetto XVI alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico fu Marcello Cini con una lettera pubblicata dal Manifesto. Documento che fece scoppiare il caso a ridosso della cerimonia.

Papa Leone alla Sapienza, nel 2008 le contestazioni a Benedetto XVI

Nel mirino la lectio magistralis “Fede, ragione e università” tenuta da Benedetto XVI il 12 settembre 2006 all‘Università di Ratisbona. Fu uno degli episodi più controversi del rapporto tra il mondo accademico italiano e il Vaticano. Domani sarà la volta di papa Leone, in un clima decisamente diverso anche se non mancheranno le consuete “colorate” proteste dei collettivi contro le collaborazioni accademiche con Israele. Il protocollo prevede l’arrivo del pontefice alle 10 con la visita alla cappella universitaria “Divina Sapienza”. Ad accoglierlo il cardinale vicario Baldo Reina, la rettrice dell’Università Antonella Polimeni e il cappellano don Gabriele Vecchione. Quindi il Papa sosterà all’interno della cappella per un breve momento di preghiera silenziosa e saluterà un gruppo di studenti.

La tappa alla cappella universitaria “Divina Sapienza”

Gli studenti che si preparano a ricevere Leone raccontano ai media vaticani il valore dell’esperienza in Cappella. Un luogo diventato famiglia soprattutto per i tanti fuori sede. Il cappellano racconta di aver ascoltato tante volte in confessione ragazzi che non avevano più voglia di vivere. “La Chiesa ha una riserva di spiritualità immensa. In fondo tutti chiedono paternità, che qualcuno creda in loro”. Dopo la visita alla Cappella il pontefice si sposterà in auto al piazzale centrale. Qui è previsto un momento di grande impatto: Leone saluterà gli studenti alla scalinata monumentale.

L’incontro con la rettrice e il discorso agli studenti in Aula Magna

A seguire si svolgerà il colloquio privato con la rettrice nel Palazzo del Rettorato e la firma del Libro d’Onore. Alle 11, verrà scoperta una targa a ricordo della visita, a cui seguirà un saluto ai membri del Senato accademico e del Cda della Sapienza Università di Roma. Leone visiterà la mostra “Sapienza e i Papi”, allestita negli spazi dell’ateneo. Il discorso a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo è in programma per le 11,30 in Aula Magna. Ci sarà anche uno scambio di doni e il saluto a una rappresentanza degli studenti. Prima del rientro in Vaticano, il Papa sosterà sulla scalinata per un saluto conclusivo agli studenti. La visita di Leone XIV segna un passaggio simbolico nei rapporti tra Vaticano e mondo accademico, dopo una delle polemiche più dure vissute dall’università italiana negli ultimi decenni.