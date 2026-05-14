Polizia Locale, primo si della Camera. Montaruli: «Con il governo Meloni la riforma si fa»

Foto: Immago economica / GIULIANO DEL GATTO (23/04/25)

Ora il testo arriva in Senato

Arriva dall’assemblea di Montecitorio il primo “sì” al ddl “Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale”. Con 130 voti favorevoli, 31 contrari e 71 astenuti l’aula della Camera ha approvato nel testo licenziato dalla commissione Affari costituzionali. Il testo si trovava in prima lettura alla Camera e verrà ora trasmesso al Senato.

Plauso della relatrice Montaruli

E la prima ad esprimere soddisfazione è la relatrice del provvedimento, Augusta Montaruli. La deputata di Fratelli d’Italia nel corso del suo intervento ha rilanciato: «Con il governo Meloni, la riforma della polizia locale si fa. Non siamo come chi ci ha preceduto: il ministro Lamorgese aveva stravolto un provvedimento votato all’unanimità dalla commissione Affari costituzionali e la sua maggioranza che oggi rappresenta l’opposizione non aveva battuto colpo lasciando cadere ogni speranza nell’oblio. Con il Governo Meloni e il Ministro Piantedosi, invece, impegnandoci ad un ascolto costante, diamo delega al Governo con un testo migliorato e garantendo per la prima volta che venissero recepite istanze di sempre».

Si guarda al coinvolgimento delle associazioni

Montaruli ha ricordato che si parla di «Una sezione esclusiva e distinta dagli amministrativi nel contratto collettivo, con contrattazione separata, la definizione delle funzioni, l’intervento in materia assistenziale, l’equiparazione con le vittime del dovere, l’accesso al CED e quindi allo SDI, il superamento dei limiti spazio temporali per l’uso dell’arma, una formazione interregionale che consenta uniformità al corpo al pari di altre Forze: queste sono richieste che venivano dalla polizia locale e a cui solo noi abbiamo dato risposta. Il voto di oggi scrive una nuova pagina. Ora l’obiettivo è coinvolgere le associazioni della locale nella discussione della sezione del contratto che li riguarderà, finalmente, nell’ambito di una riforma che intendiamo portare a termine entro la legislatura» ha concluso.