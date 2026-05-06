Delirio a New York: pro-Pal tentano di assaltare una sinagoga e feriscono un agente. Mamdani non commenta

Foto: YouTube / YouTube (5/5/2026)

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Proseguono gli scontri con le forze dell’ordine a New York, che non è migliorata di un briciolo sulla sicurezza dopo l’elezione di Zohran Mamdani. Martedì sera una folla di manifestanti pro-Pal , come riporta il New York post, ha inondato le strade vicine a una storica sinagoga di Manhattan. Non sono mancati gli scontri con la Polizia e cori anti-sionisti: «Israele non dovrebbe esistere». Gli agenti hanno avvertito i componenti della protesta di tornare indietro, ma loro hanno preferito scontrarsi comunque, sventolando le bandiere palestinesi e indossando le kefiah sul volto per essere irriconoscibili.

Come ha spiegato il dipartimento di Polizia newyorkese, uno degli agenti ha riportato una ferita alla gamba ed è poi stato ricoverato in ospedale. Il sindaco Mamdani, anziché dimostrare sdegno per l’accaduto, ha preferito non commentare la vicenda. C’è chi già in passato si era accorto dei pericoli comportati da queste dimostrazioni antagoniste, come la presidente del Consiglio comunale Julie Menin, che ha approvato un decreto per consentire agli agenti di creare dei cordoni di sicurezza attorni ai luoghi di culto ebraici.

Paura e delirio a New York, manifestanti pro-Pal assaltano una sinagoga: Mamdani non commenta

La protesta, che è iniziata intorno alle 19, è stata guidata dal gruppo di “Pal-Awda New York/New Jersey”. Si tratta di un’organizzazione apertamente anti-israeliana, vista la portata di commenti pubblicati sui social. Hanno persino festeggiato l’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023 per il secondo anniversario: «Due anni fa, oggi, la resistenza palestinese ha sfondato i cancelli della più grande prigione a cielo aperto del mondo, rompendo l’attività decennale di espropriazione e apartheid imposti da Israele». Dopo l’ultima manifestazione, che contava un centinaio di presenti, non sono stati registrati arresti.