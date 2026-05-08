Paura a Genova, tenta di rapire un bimbo di 6 mesi dal passeggino afferrandolo per collo. Fermato un 30enne egiziano

Ancora bambini nel mirino

È successo ancora, l’orco di turno ha un volto diverso dall’ultimo, ma sempre la stessa ferocia capace di ingenerare una nuova paura. E allora, quello che doveva essere un normale rientro a casa per una madre e i suoi figli, si è trasformato in un incubo di violenza e choc nel cuore del quartiere genovese di Sampierdarena. Un episodio che lascia senza fiato per la sua improvvisa violenza…

Un uomo, identificato come un trentenne di nazionalità egiziana, ha assalito una donna nell’androne del suo palazzo, arrivando a stringere le mani attorno al collo di un neonato di appena sei mesi nel folle tentativo di strapparlo alla madre. Un atto di una gravità inaudita che conferma, purtroppo, come certi quartieri siano ormai ostaggio di una criminalità straniera sempre più spavalda e priva di scrupoli.

Paura a Genova, tenta di rapire un bambino di 6 mesi afferrandolo per collo. Fermato un 30enne

Quelli vissuti ieri sera in Via Campasso, nel quartiere Sampierdarena di Genova, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di sei mesi afferrandolo per il collo mentre si trovava sul passeggino, sono stati attimi di intensa paura e puro sconcerto. L’episodio è avvenuto intorno alle 21.30. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti al lavoro sul caso, una donna stava rientrando a casa con i due figli, uno dei quali di appena sei mesi, quando si è accorta di essere seguita da uno straniero armato di inquietanti intenzioni…

Le urla della mamma e del figlio più grande attirano l’attenzione del passanti

La donna ha cercato di entrare rapidamente nel portone del palazzo, ma l’uomo è riuscito a introdursi nell’androne e avrebbe tentato di portarle via il bambino, prendendolo per il collo. A quel punto la madre ha iniziato a urlare chiedendo aiuto. Mentre il figlio più grande ha cercato di intervenire, venendo però spinto dal trentenne in preda al raptus predatorio. Per fortuna, le urla hanno attirato l’attenzione dei passanti e l’uomo è fuggito. Un conoscente della donna ha dato l’allarme alle forze dell’ordine e ha contestualmente avvertito il padre dei bambini.

Genova choc, tenta di rapire un bambino di 6 mesi: dopo una fuga, e una caccia di due ore, fermato l’orco

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato che ha avviato una caccia all’uomo durata circa due ore. Al termine della quale il trentenne è stato fermato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il bambino è stato ricoverato al Gaslini per accertamenti, ma non avrebbe subìto lesioni particolarmente gravi (la foto in alto generata da IA).