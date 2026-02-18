Paura a Caivano, ubriaco ghanese tenta di rapire un bimbo di 5 anni in un supermarket davanti agli occhi della madre (video)

Il 45enne è stato arrestato

“Non è tuo figlio, dammelo”. Choc a Caivano: un ubriaco tenta di rapire un bambino di 5 anni che era in compagnia della madre in un supermercato di via Atellana. L’uomo, un 45enne di nazionalità ghanese, è stato fortunatamente messo in fuga dai presenti. È stato poi arrestato dai Carabinieri della compagnia di Caivano e deve rispondere del reato di tentato sequestro di persona. Grazie alle telecamere di sorveglianza i carabinieri hanno potuto ricostruire la dinamica dell’episodio

Caivano, ubriaco tenta di rapire un bimbo di 5 anni davanti alla madre

Dagli accertamenti è emerso che poco prima due donne erano con i loro bambini nel market e avevano appena terminato di fare la spesa. Mentre stavano per uscire con i piccoli di 5 e 8 anni, un uomo – 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti – si sarebbe avvicinato a loro. Visibilmente ubriaco, in compagnia di altre due persone, avrebbe deciso di avvicinarsi alle due donne che erano davanti alla porta scorrevole. “Questo non è tuo figlio, dammelo!”, avrebbe detto l’uomo a una delle donne riferendosi al piccolo di 5 anni.

La dinamica ricostruita con le immagini delle telecamere

Mentre il piccolo correva avanti e indietro davanti al market, l’uomo si sarebbe avvicinato al bambino tentando di prenderlo in braccio. A quel punto è intervenuta anche l’amica della donna che si è frapposta. Ma l’ubriaco ha insistito provando ad afferrare il piccolo. La donna è riuscita a mettere il proprio figlio dietro di sé e ad entrare nel supermercato all’altezza delle casse. L’uomo l’ha inseguita e anche all’interno del market avrebbe provato ad afferrare il bambino. Una cassiera è prontamente intervenuta e ha fatto da scudo tra le urla dei protagonisti della vicenda. L’uomo è poi scappato. Dopo l’arrivo del padre del bimbo, la coppia e il piccolo sono tornati a casa, ancora sotto choc. Qui sono intervenuti i Carabinieri che, nel frattempo, hanno ricostruito l’accaduto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La donna in lacrime ha quindi raccontato loro quegli attimi di paura. I militari hanno trovato il 45enne che ancora bazzicava nei pressi del supermercato e lo hanno arrestato per tentato sequestro di persona-