Alunno di prima media tenta di accoltellare il prof in diretta su Telegram: l’ombra dell’emulazione di Bergamo (video)

A San Vito Lo Capo

Casco integrale per non farsi riconoscere, coltello e video in diretta sui social. Dopo il caso di Bergamo e le aggressioni ai docenti di Parma cresce l’allarme tra gli esperti

Emergono dettagli sempre più inquietanti sull’aggressione avvenuta questa mattina all’interno della scuola media di San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dove un alunno di prima media ha ferito con un coltello il proprio professore di tecnologia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzino non avrebbe agito d’impulso. Al contrario, diversi elementi farebbero pensare a un’azione preparata con attenzione. Al momento dell’aggressione, infatti, il ragazzo avrebbe indossato un casco integrale con l’obiettivo di rendere più difficile il proprio riconoscimento. Un particolare che rafforza l’ipotesi di una possibile premeditazione.

Ma c’è di più. Il minorenne non si sarebbe limitato a riprendere la scena con il telefono cellulare. Avrebbe infatti trasmesso una diretta video all’interno di un gruppo Telegram, consentendo ad altri utenti di assistere in tempo reale all’aggressione. Un elemento che apre interrogativi inquietanti sul ruolo dei social network e delle piattaforme di messaggistica nella diffusione di modelli violenti tra i più giovani.

Il docente ferito, indagini della Procura minorile

L’insegnante è stato colpito con un coltello di piccole dimensioni. Fortunatamente le ferite riportate sono lievi e le sue condizioni non destano preoccupazione. Lo choc, tuttavia, resta enorme per l’intera comunità scolastica.

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo e della Compagnia di Alcamo, mentre la Procura per i Minorenni di Palermo sta coordinando gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e individuare il movente.

Gli investigatori stanno acquisendo i video registrati dal giovane e verificando i contenuti diffusi attraverso Telegram e altri canali social. L’obiettivo è comprendere se l’aggressione sia stata pianificata nei dettagli e se vi siano stati eventuali incoraggiamenti o contatti con altri soggetti.

Il precedente di Bergamo: stessa dinamica, stesso copione

A colpire gli investigatori è soprattutto la somiglianza con altri episodi avvenuti negli ultimi mesi.

L’aggressione di San Vito Lo Capo presenta infatti elementi che ricordano il caso del quattordicenne di Bergamo che aveva attirato l’attenzione nazionale per un’azione violenta compiuta seguendo una dinamica analoga: utilizzo di un coltello, riprese video e diffusione dei contenuti attraverso Telegram.

Una coincidenza che alimenta il sospetto di un fenomeno di emulazione tra adolescenti, favorito dalla continua esposizione a contenuti estremi online e dalla ricerca di visibilità attraverso i social.

Docenti nel mirino: cresce l’allarme nelle scuole italiane

Il caso siciliano si inserisce in un quadro sempre più preoccupante. Negli ultimi mesi hanno suscitato indignazione anche le aggressioni subite da due insegnanti a Parma, episodi che hanno riportato al centro del dibattito pubblico il tema dell’autorità scolastica e del rispetto verso il personale docente.

Dirigenti scolastici, psicologi e associazioni di categoria denunciano da tempo un crescente disagio giovanile, aggravato dall’uso incontrollato dei social network, dalla perdita di riferimenti educativi e dalla spettacolarizzazione della violenza.

L’episodio di San Vito Lo Capo rischia ora di diventare un caso simbolo. Non solo per la giovanissima età del protagonista, appena dodicenne, ma anche per la presenza di elementi che richiamano un modello già visto: la violenza trasformata in contenuto da condividere, commentare e diffondere online.

Una comunità sotto choc

La vicenda ha profondamente colpito l’Istituto Comprensivo “G. Lombardo Radice – E. Fermi” e l’intera comunità di San Vito Lo Capo. In queste ore prevalgono sgomento e incredulità, mentre famiglie e insegnanti si interrogano su come sia possibile che un ragazzo così giovane arrivi a progettare un’aggressione all’interno della scuola.

Le prossime ore saranno decisive per chiarire ogni aspetto della vicenda. Gli investigatori stanno lavorando per comprendere se il gesto sia maturato in un contesto di disagio personale o se sia stato influenzato da modelli violenti circolati sul web.