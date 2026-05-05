Meloni svestita dall’intelligenza artificiale e insultata: l’ultimo oltraggio degli hater contro la premier

Occhio al deepfake

Le meraviglie dell’Intelligenza artificiale possono trasformarsi in un battito di ciglia in orrori in cui può incappare chiunque. Persino la presidente del Consiglio. Giorgia Meloni ha scelto una foto pubblicata da un hater sui Social, un deepfake, un falso ricostruito ad arte, in cui la premier posa come fosse una modella di intimo, per lanciare il monito sull’ultima deriva dell’Ai.

Meloni: “Pur di attaccarmi inventano falsità anche con l’intelligenza artificiale”

«Girano in questi giorni diverse mie foto false – denuncia Meloni sui Social – generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa».

Meloni posta quindi una di queste foto. La premier aggiunge: «Il punto, però, va anche oltre me. I deepfake sono uno strumento pericoloso, perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi. Molti altri no. Per questo una regola dovrebbe valere sempre: verificare prima di credere, e credere prima di condividere. Perché oggi capita a me, domani può capitare a chiunque».

Che cos’è il deep fake

Il fenomeno del deep fake ha preso piede in maniera sempre più allarmante in tutto il mondo. Video e immagini quasi perfetti, in grado di viralizzare contenuti eclatanti. Si tratta appunto di foto, video o audio creati con software di intelligenza artificiale, in grado di modificare o ricreare da 0 contenuti estremamente realistici.

Dal trucco dei trader on line agli hater politici

C’è da aggiungere che Giorgia Meloni è già stata clonata, in passato. Non tanto per attirare l’odio politico, quanto per sfruttare la sua influenza e la sua credibilità per lucrare denaro. Nei mesi scorsi sono circolati video estremamente realistici che mostrano la premier ma anche altri personalità del mondo della politica e dell’imprenditoria, mentre invitano a investire in piattaforme di trading online. Immagini montate come interviste televisive, con ambientazioni perfette, ma del tutto false. Garanzie di ricchi guadagni e promozioni di investimenti online: nulla di tutto ciò esiste, eppure in molti sono cascati nel tranello.

Stavolta qualcuno ha alzato il livello, per creare immagini al solo scopo di denigrare e mortificare l’immagine pubblica della premier. L’intelligenza artificiale utilizzata come strumento di odio era l’ultima deriva della quale, sinceramente, nessuno sentiva il bisogno.