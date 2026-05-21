Meloni sorpassa Macron su Instagram: la premier italiana è la leader europea più seguita

Foto: Ansa / Christophe Petit Tesson (17 aprile 2026)

I numeri del primato

La società Arcadia scatta la fotografia dei numeri assoluti e della crescita nell'anno: Italia batte Francia 2 a 0. Virali i post con il premier indiano Modi: il team "Melodi" è sempre virale. Il gradimento social suggella il partenariato strategico speciale tra i rispettivi Paesi

Nuovo primato per Giorgia Meloni: è la leader europea più seguita su Instagram. La premier italiana ha scalzato Emmanuel Macron, sia in termini assoluti sia in termini di crescita nell’arco dell’ultimo anno. Secondo un Instant Mood dell’agenzia di comunicazione e marketing strategico Arcadia, il presidente francese ha registrato un aumento di 2 milioni di follower, che lo hanno portato a 6.557.025 cittadini che lo seguono, Meloni è arrivata a +2,7 milioni toccando la quota assoluta di 6.559.494 follower.

Meloni leader europea più seguita su Instagram: come vanno gli altri

Restano distaccatissimi gli altri principali leader europei: Friedrich Merz si ferma a 2,8 milioni, nonostante la Germania abbia circa 25 milioni di abitanti in più rispetto all’Italia; Pedro Sanchez, che la sinistra italiana indica come modello, si attesta a 1,6 milioni; Ursula von der Leyen è sostanzialmente non classificata con 755mila follower e, fuori dai confini Ue ma dentro quelli europei, anche la performance del britannico Keir Starmer non è brillantissima con 849mila follower.

Il confronto con Macron

Dall’analisi di Arcadia sui profili di Meloni e Macron emerge anche un picco del profilo Instagram della premier italiana negli ultimi tre giorni: il suo account ha visto 472mila nuovi follower, a fronte dei 2.900 registrati da Macron.

Le foto e i reel del team “Melodi” subito virali

Le foto e i reel con il premier indiano Narendra Modi hanno segnato numeri record: 2,1 milioni di “mi piace” per la foto notturna al Colosseo; 1,4 milioni per il reel più istituzionale dei saluti; quasi un milioni per quello della piantumazione del gelso a Villa Pamphili. È stato soprattutto, però, il reel con le caramelle Melody a incassare un numero di like da record: 10,5 milioni di cuori per i due leader che scherzano sul tormentone “Melodi”, nato dall’unione dei loro cognomi dopo il selfie alla Cop28, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, del 2023 diventato virale a partire dagli utenti indiani.

Il partenariato strategico speciale tra Italia e India

E se i social sono un indicatore, tutto fa pensare che il partenariato tra Italia e India, elevato al rango più alto mai raggiunto di “strategico speciale”, si fondi su solidissime basi di amicizia tra due popoli e non solo tra due leader.