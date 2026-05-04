Marine Le Pen e Bardella in testa per la corsa all’Eliseo: i francesi premiano il Rassemblement national

Sondaggi d'Oltralpe

La Francia si prepara ad archiviare la fallimentare epoca Macron incoronando la destra di Marine Le Pen primo partito della Nazione. In vista delle presidenziali del 2027 il Rassemblement national si piazza nettamente in testa nelle intenzioni di voto. Un dato netto indipendentemente dal nome del candidato all’Eliseo. A scattare la fotografia della pole position è un sondaggio condotto dalla società Toluna Harris Interactive per l’emittente radiofonica “Rtl”.

Presidenziali 2027, in testa il Rassemblement national

Al primo turno, la leader del Rn, Marine Le Pen, è quotata tra il 32 e il 33 per cento, mentre il presidente del partito, il giovane delfino Jordan Bardella, è dato tra il 34 e il 35 per cento. Numeri che certificano la luna di miele dei francesi con il partito di destra molto distante dalle altre formazioni. Mentre arrivano numerose le candidature – soprattutto nella gauche – in vista delle presidenziali del 2027, i sondaggi vedono sempre il Rassemblement national in testa alle intenzioni di voto dei francesi.

In crescita le opinioni favorevoli ad Edouard Philippe, l’ex premier di centrodestra, che potrebbe essere al ballottaggio l’avversario di Marine Le Pen o Jordan Bardella. Secondo lo studio della società Toluna Harris Interactive il Rn si conferma avanti, con risultati migliori nel caso il candidato sia il presidente Jordan Bardella piuttosto che Marine Le Pen. Il primo otterrebbe tra il 34 e il 35% dei voti, la seconda tra 32 e 33%. I più accreditati ad affrontarli nell’area del centro macroniano sono due ex premier, Edouard Philippe e Gabriel Attal, indicati rispettivamente al 19 e al 14 per cento. Il leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, che 24 ore fa ha ufficializzato la propria candidatura, invece, è quotato al 12 per cento. L’eurodeputato Raphael Glucksmann, leader del movimento di sinistra Place publique, è tra l’11 e il 12 per cento. Al presidente dei Repubblicani, Bruno Retailleau, viene attribuito il 13 per cento. Nel sondaggio non è stato rilevato alcun potenziale candidato socialista.