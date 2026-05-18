L’ultima di Fabrizio Corona: “I giocatori del Napoli mi hanno pagato per sputtanare Conte”, e punta a patteggiare per bancarotta

Foto: Ansa foto / Matteo Corner (Gennaio 2026)

Falsissimo

L'influencer promette che stasera dirà chi sono i giocatori partenopei. Ma si annuncia l'ennesima boutade

Se c’è una cosa che Fabrizio Corona ha azzeccato è il nome del suo blog: “Falsissimo”. E cosi, ecco spuntare un altro scoop, molto presunto, che riguarda ancora una volta il calcio. In particolare, i giocatori del Napoli che lo avrebbero “pagato per sputtanare Antonio Conte”. Mentre punta al patteggiamento per bancarotta. Domani ci sarà l’udienza di Milano che lo riguarda e riguarda una sua vecchia società fallita, con risarcimenti che avrebbe già effettuato per evitare il peggio.

Le accuse di Corona

“Dentro il Napoli si vive una situazione assurda”, attacca Corona. “Conte gestisce tutto in maniera totalitaria: Oriali, Stellini, il fratello, tutti seguono le sue direttive. Chi non si adegua viene messo da parte o escluso”. E stasera su Youtube Corona dovrebbe perlomeno fare i nomi dei calciatori che lo hanno pagato. Chi? Come? Quando e quanto? Non si sa , ovviamente.

Le accuse più dure

“Diversi giocatori importanti avrebbero già fatto sapere che, se Conte resterà, non rinnoveranno e andranno via. Gli infortuni? Secondo chi vive lo spogliatoio sarebbero legati ai suoi metodi estremi”. Corona sostiene anche di aver ricevuto pressioni da alcuni calciatori: “Mi avrebbero chiesto di sputtanarlo pubblicamente, di distruggere il suo rapporto con la famiglia per convincerlo ad andare via”.

Nel video vengono inoltre attribuite a Conte presunte frasi rivolte a un giocatore, ma al momento non esiste alcun riscontro ufficiale sulle dichiarazioni diffuse dall’ex paparazzo. L’allenatore del Napoli avrebbe detto non si sa a chi: “Tu sei qua perché ci sono degli impicci del tuo procuratore con De Laurentiis”.

Licenza di “uccidere”

E’ auspicabile che Corona, che ha un senso etico abbastanza relativo per usare un eufemismo, faccia nomi e cognomi dei calciatori che lo hanno pagato e pubblichi le prove delle accuse a Conte, a Lele Orali, al vice Stellini. Intendiamoci, nella sua vita, l’ex re dei paparazzi ha fatto cose molto più ardite. E’ riuscito persino a fare indossare la sua maglietta al papà del piccolo ucciso nella strage di Erba. A fotografare di nascosto Belen e a pubblicare le foto. Un galantuomo. Non c’è che dire.