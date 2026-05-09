Il giallo continua, sulle condizioni di Khamenei l’Iran sostiene: ferito a rotula, schiena, orecchio, continua a lavorare

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In via di guarigione?

Le condizioni sanitarie di Mojtaba Khamenei sono rimaste a lungo un’incognita, tra chi presumeva che fosse in fin di vita. E chi sosteneva avesse subito un’amputazione. Ma alla fine la Repubblica islamica ha deciso di fare chiarezza attraverso il video registrato da un alto funzionario per l’agenzia Nour, collegata al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano. Mazaher Hosseini, figura di spicco del regime, ha confermato che Khamenei è rimasto ferito, ma attualmente si troverebbe in buone condizioni di salute. La notizia è stata inizialmente ripresa anche dal Wall Street journal. La Guida suprema aveva subito diversi contraccolpi a seguito dei raid americani e israeliani nei primi giorni del conflitto, che hanno portato alla morte del padre Alì.

L’Iran fa luce sulle condizioni di Khamenei: ferito durante i raid, ma è in “buone condizioni”

Il funzionario iraniano, incaricato di parlare dell’ayatollah, ha poi specificato che le ferite alla rotula e alla schiena dell’ayatollah guariranno velocemente, tanto che il problema sul dorso si è già risolto. Inoltre Hosseini, indicato come il coordinatore delle riunioni governative di alto livello, ha aggiunto che Mojtaba è alle prese anche con un piccolo taglio dietro l’orecchio, già curato e non visibile perché coperto dal turbante.

Vale la pena ricordare che il leader islamico non è più apparso in pubblico dopo gli attacchi su Teheran, alimentando voci e illazioni sulla sua salute, oltre che sul ruolo nell’apparato governativo iraniano. Al momento, le autorità sciite continuano a dare una versione ottimista delle sue condizioni, che per le fonti statunitensi continuano ad essere tutt’altro che positive.

L’ayatollah rimane un figura centrale per la Repubblica islamica

Il neo leader supremo dell’Iran, Mojtaba Khamenei, avrebbe un ruolo chiave nella definizione della strategia bellica del Paese, assieme al resto dei funzionari iraniani. Questa è la conclusione di un’analisi effettuata dall’intelligence Usa, riportata anche dalla Cnn, che ha citato varie fonti informate sui rapporti dei servizi segreti americani. Dalle verifiche è emerso come la precisa ripartizione dei poteri all’interno della Repubblica islamica sia poco chiara e frammentata. Nonostante tutto, Khamenei starebbe continuando ad occuparsi dei negoziati con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto.