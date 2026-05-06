Lino Banfi e i suoi novant’anni in un libro che racconta la sua straordinaria carriera da attore

Foto: Ansa foto / CLAUDIO PERI (gennaio 2026)

Buon compleanno

Elettore del Msi e ammiratore di Giorgio Almirante rifiutò un seggio al Parlamento che gli fu proposto da Craxi

A luglio compirà 90 anni e Lino Banfi è ancora pieno di tante energie. Un libro con un tour itinerante celebrano questo importante appuntamento per uno degli attori più amati dal pubblico italiano.

90 non mi fa paura

In “90, non mi fai paura!”, edito da HarperCollins, l’attore ripercorre i momenti difficili della gavetta e il grande successo, dedicando spazio al ricordo dell’amata moglie Lucia. : Recentemente ospite a Verissimo, l’attore si è commosso parlando del futuro e del desiderio di continuare a far sorridere il pubblico, nonostante la mancanza della moglie e i pensieri legati all’età.

Pasquale Zagaria

Nato come Pasquale Zagaria ad Andria il 9 luglio 1936, fu registrato all’anagrafe solo due giorni dopo, l’11 luglio. Ha frequentato il liceo classico e iniziato a fare la gavetta, patendo “anche la fame”. Fu Totò a dirgli di cambiare il suo nome e di usare lo pseudonimo, “Lino Banfi”.

I suoi successi, dall’Esorciccio all’allenatore nel pallone

I suoi successi sono legati al voluto accento pugliese e a tanti cult movie, definiti di seri b, oggi famosi. Dall’Esorciccio alle saghe con Alvaro Vitali, fino a “Vieni Avanti cretino”, “Al bar dello sport” e poi “L’allenatore nel pallone”, un film che resiste al tempo e che è praticamente conosciuto da tutte le generazioni. Gira sette-otto film l’anno, commedie sexy con Edwige Fenech, Barbara Bouchet, Annamaria Rizzoli, che gli fanno conoscere il successo.

Poi, il ruolo di ‘nonno Libero’ nella fiction, “Un medico in famiglia” che ha dato il sigillo alla sua carriera. Tra cinema e televisione ha partecipato a oltre 150 produzioni.

Il voto al Msi e il no a Bettino Craxi

Lino Banfi è stato sempre un elettore del Msi e un grande estimatore di Giorgio Almirante. “Mi chiamano pancetta nera“, ha detto scherzosamente per il suo aspetto fisico e le sue simpatie politiche. Nel 1987, Bettino Craxi, di cui era molto amico, gli offrì un seggio in Parlamento ma lui declinò cortesemente l’invito. Ha accettato la nomina a rappresentante nella commissione italiana per l’UNESCO da parte di Luigi Di Maio nel 2019, chiarendo però di non essere un “grillino. Sto con il centrodestra”, disse all’epoca.

Il tour per il libro: il 7 la presentazione a Roma

La presentazione ufficiale del suo libro sarà il 7 maggio alle ore 18:00 presso la Galleria Alberto Sordi (Mondadori Bookstore) e al Teatro de’ Servi, in dialogo con Pino Strabioli. Il 12 poi l’appuntamento al salone internazionale di Torino, previsto l’evento “Novant’anni sul palcoscenico”. Altri cento anni, Lino.