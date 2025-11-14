Lino Banfi a Radio Atreju: “Così ho fatto ridere Giorgia Meloni quando l’ho incontrata. Ha degli occhi stupendi” (video)

Simpatia umana e aneddoti

Ci mancava Lino Banfi ad acuire il mal di fegato della sinistra parlando della premier Meloni, ospite di Radio Atreju. Quando parla di lei il volto del “nonno d’Italia” si illumina ed è palese la simpatia umana che trapela nel raccontare il suo rapporto con la presidente del Consiglio. Simpatia, ammirazione. “A parte che a me piace proprio come donna fisicamente – ha detto con sincerità Lino Banfi -. Non si può dire? Ha degli occhi stupendi – dice ‘papele papele‘ -. Un giorno, quando l’ho vista, l’ho fatta ridere da morire”.

Il comico pugliese ha raccontato di alcuni incontri con Giorgia Meloni particolarmente simpatici. “Quando la vidi al Quirinale, tre anni fa. Era stata appena eletta presidente del Consiglio, io sono Cavaliere di Gran Croce per cui da tanti anni ogni presidente che si alterna al Quirinale invita la sera prima del 2 giugno, tutti i cavalieri e ambasciatori. E sono invitato anche io“. E ancora: “Ci siamo visti lì appena lei è stata eletta. ‘presidente auguri‘, l’ho abbracciata e ho detto questa frase: ‘senti posso darti del tu? Siccome coi cinesi ti è andata male la Via della Seta, facciamo la Via del Lino con me e andiamo in Cina insieme’. Ha cominciato a ridere come una pazza“.

