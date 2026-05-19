L’avvocato dell’attentatore marocchino è di sinistra, pro-Pal e aveva denunciato la Meloni

Foto: ANSA / Prodotto: ANSA, PHOTO, PAOL2, PWEBEXT (18 maggio 2026)

La tentata strage di Modena

Sarà un caso, e non c’è nulla di male, ma fa riflettere che a difendere l’immigrato di seconda generazione che ha compiuto l’attentato a Modena e che da sinistra viene quasi assolto in quanto “pazzo”, non radicalizzato e nemmeno poi così estraneo alla nostra cultura, in quanto italiano, ci sia un avvocato con un curriculum tutto di sinistra. “Fausto Gianelli è un avvocato e il coordinatore provinciale dei Giuristi Democratici di Modena, è membro del Comitato esecutivo dell’Associazione Europea degli Avvocati per la Democrazia e i Diritti Umani (ELDH). Ha partecipato a collegi e missioni come osservatore internazionale in Medio Oriente, Asia e Sudamerica. Ha preso parte come difensore delle parti civili costituite ai processi genovesi per i fatti del G8 nel 2001 (Diaz e Bolzaneto) oltre che a vari processi all’estero come avvocato e osservatore internazionale, soprattutto in Palestina e in Turchia”, è scritto sul web.

L’avvocato dell’attentatore marocchino ha le idee chiare e di sinistra

Fausto Gianelli è anche uno dei firmatari dell’appello per la Palestina nel quale si accusa il governo italiano di complicità nel genocidio di Gaza.

Secondo quanto riporta oggi La Verità, inoltre, il legale di Salim El Koudri, è stato anche consigliere comunale dei Ds a Pavullo nel Frignano, in passato aveva difeso, come legale del Genoa social forum, i manifestanti del G8 durante quelle giornata di violenza, nei mesi scorsi aveva assunto la difesa di Abu Rawwa Adel Ibrahim Salameh, immobiliarista residente a Sassuolo, nel Modenese, arrestato (e poi scarcerato su disposizione del Riesame di Genova) nell’ambito dell’inchiesta avviata nel capoluogo ligure sui presunti finanziamenti ad Hamas raccolti in Italia attraverso organizzazioni benefiche. la difesa di quattro militanti di Extintion rebellion, finiti a processo per aver turbato la messa nel giorno del patrono San Geminiano ed era int alla Camera nella discussa conferenza stampa durante la quale Francesca Albanese aveva presentato il suo rapporto.

E’ evidente che l’affinità politica tra i politici che non considerano frutto di una mancata integrazione dell’italiano di seconda generazione, la tentata strage di Modena, ma di una patologia mentale del tutto casuale, fanno il paio con le tesi del legale, che si è affrettato a chiedere una perizia psichiatrica e a far sapere che il suo assistito, in carcere, legge la Bibbia…

