La tentata strage di Modena
L’avvocato dell’attentatore marocchino è di sinistra, pro-Pal e aveva denunciato la Meloni
L’avvocato dell’attentatore marocchino ha le idee chiare e di sinistra
Fausto Gianelli è anche uno dei firmatari dell’appello per la Palestina nel quale si accusa il governo italiano di complicità nel genocidio di Gaza.
Secondo quanto riporta oggi La Verità, inoltre, il legale di Salim El Koudri, è stato anche consigliere comunale dei Ds a Pavullo nel Frignano, in passato aveva difeso, come legale del Genoa social forum, i manifestanti del G8 durante quelle giornata di violenza, nei mesi scorsi aveva assunto la difesa di Abu Rawwa Adel Ibrahim Salameh, immobiliarista residente a Sassuolo, nel Modenese, arrestato (e poi scarcerato su disposizione del Riesame di Genova) nell’ambito dell’inchiesta avviata nel capoluogo ligure sui presunti finanziamenti ad Hamas raccolti in Italia attraverso organizzazioni benefiche. la difesa di quattro militanti di Extintion rebellion, finiti a processo per aver turbato la messa nel giorno del patrono San Geminiano ed era int alla Camera nella discussa conferenza stampa durante la quale Francesca Albanese aveva presentato il suo rapporto.
E’ evidente che l’affinità politica tra i politici che non considerano frutto di una mancata integrazione dell’italiano di seconda generazione, la tentata strage di Modena, ma di una patologia mentale del tutto casuale, fanno il paio con le tesi del legale, che si è affrettato a chiedere una perizia psichiatrica e a far sapere che il suo assistito, in carcere, legge la Bibbia…
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