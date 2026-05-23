Irlanda, 35enne congolese muore dopo essere stato bloccato dai vigilantes fuori da un magazzino per un furto sospetto

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Il video

Yves Sakila, 35enne congolese, è morto nella serata di venerdì dopo essere stato bloccato a terra dai vigilantes a Dublino, fuori da un grande magazzino. Le riprese del fermo, che sono state diffuse ampiamente sui social network, hanno riacceso la discussione sul modo in cui le guardie giurate utilizzano la forza e sulle modalità di discriminazione nella vita pubblica. Diversi utenti che hanno interagito con il post hanno fatto un parallelismo con il caso di George Floyd nel 2020 a Minneapolis. L’uomo era morto dopo essere stato bloccato a terra nello stesso modo dalla Polizia. In base alle ricostruzioni del caso fornite dagli agenti, gli addetti alla sicurezza avevano bloccato Sakila per un possibile furto. Il video registrato dai passanti mostra l’uomo mentre viene bloccato a terra per quasi cinque minuti da cinque persone.

Irlanda, 35enne congolese muore dopo essere stato bloccato dai vigilantes

Le immagini del video mostrano il volto dell’uomo rivolto a terra e, per qualche secondo, sembra che un vigilantes si sia inginocchiato sulla testa o sul suo collo. Dopo l’episodio, l’uomo avrebbe perso conoscenza e dopo essere stato trasportato in ospedale, è stato successivamente dichiarato morto. La scena e il decesso dell’uomo hanno scatenato una forte reazione dei manifestanti per i diritti civili e della comunità africana in Irlanda, che hanno chiesto delle indagini trasparenti e indipendenti. Non sono mancate manifestazioni spontanee che hanno denunciato quanto accaduto. La Polizia ha reso noto di aver iniziato gli accertamenti, mentre il grande magazzino coinvolto ha annunciato la propria collaborazione con le autorità e la sospensione temporanea del personale interessato, in attesa degli esiti investigativi.