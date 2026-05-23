Colpo di scena. Anche la mamma di Andrea Sempio pensa che Stasi potrebbe essere innocente

Foto: X, Quarto Grado

Il Garlasco show

A Garlasco il colpo di scena è sempre dietro l’angolo, e può capitare anche che la mamma del possibile assassino si muova in difesa del condannato certo, ovvero che la signora Daniele Ferrari, madre di Andrea Sempio, manifesti dubbi sulla colpevolezza di Alberto Stasi. “Da come vedo le cose adesso, non posso dire adesso sicuramente Stasi è colpevole. Io mi auguro che adesso si arrivi finalmente a una verità definitiva”, ha detto ieri la signora Ferrari, madre del nuovo indagato del delitto di Chiara Poggi, in un’intervista anticipata dal Tg5 che è andata in onda ieri sera a Quarto Grado. “Andrea non è la persona che viene descritta in questi capi d’accusa. Mio figlio è uscito alle 9.50 (del 13 agosto 2007, ndr), è rientrato a casa prima di mezzogiorno con gli stessi vestiti che aveva, completamente pulito e di sicuro non era uno che era appena andato a commettere un omicidio” conclude. ù

La madre di Sempio ha dubbi su Stasi, i legali si muovono

Nel giorno in cui la madre di Andrea Sempio manifesta dubbi sulla colpevolezza di Stasi, i legali di suo figlio passano al contrattacco: “Abbiamo predisposto ai fini del deposito una breve memoria con allegati gli screenshot delle pubblicazioni, dei forum, dei video, dei vari podcast o trasmissioni o dibattiti sui social forum da cui Andrea ha attinto per quei soliloqui oppure quei dialoghi che non presentavano dunque nulla di inedito”, ha detto ieri sera l’avvocato Liborio Cataliotti, che fa parte con Angela Taccia del collegio difensivo di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova tranche di indagine sull’omicidio di Chiara Poggi aperto dalla Procura della Repubblica di Pavia. Cataliotti ha confermato anche che stanno per essere presentate le consulenze difensive di cui si parla da giorni: si tratta di perizie “medico legali, un supplemento di quella dattiloscopica, quella relativa alla dinamica dell’evento omicidiario, un supplemento di quella legata alla genetica, e quella legata alle scarpe e alle impronte per terra”.