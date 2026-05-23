Meloni, l’orgoglio delle cose fatte: “Energia, trasporti, agricoltura e famiglie. Noi lavoriamo con serietà”

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La premier sui social

Giorgia Meloni ha rivendicato i risultati raggiunti dopo il Consiglio dei ministri di venerdì in un post sui social, elencando i nuovi provvedimenti per supportare la spina dorsale dell’economia italiana. «Con il Consiglio dei ministri di ieri abbiamo adottato misure concrete per sostenere famiglie, imprese e lavoratori in una fase ancora segnata sui mercati internazionali». In effetti, la guerra in Iran prosegue al passo con quella in Ucraina, prolungando le incertezze dovute alla disponibilità dei carburanti e delle risorse energetiche più in generale. Ed è anche per questo che la premier ha annunciato le nuove misure del governo italiano, che tendono ad arginare i problemi sugli approvvigionamenti: «Confermiamo il taglio delle accise, proroghiamo il credito d’imposta per l’autotrasporto con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro, rafforziamo il sostegno al comparto agricolo e incrementiamo di 80 milioni di euro annui il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale».

Meloni illustra le misure prese in cdm: «Difendiamo il poter d’acquisto degli italiani»

Il presidente del Consiglio ha annunciato anche le misure per aiutare la popolazione colpita dalle sciagure atmosferiche: «Abbiamo inoltre approvato interventi importanti per Niscemi, a tutela della sicurezza del territorio e dei cittadini». In conclusione, Meloni ha affermato ancora una volta le priorità dell’esecutivo e gli obiettivi da raggiungere per continuare a sostenere la credibilità continentale guadagnata fino a questo momento: «Continuiamo a intervenire con serietà e concretezza per difendere il potere d’acquisto degli italiani, sostenere il sistema produttivo della Nazione e dare risposte ai territori».