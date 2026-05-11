Rischia fino a 4 anni
Imbrattava con lo spray le borseggiatrici sulla metro a Roma: denunciato il “giustiziere solitario” filippino
L'uomo agiva tra le fermate di Barberini, Termini e Spagna. Voleva marchiare le presunte ladre
Marchiava le borseggiatrici, o presunte tali, sulla metropolitana di Roma con una bomboletta spray rossa. Per questo un uomo, filippino, è stato denunciato. L’uomo agiva prevalentemente sulle linee A e B. E la vicenda è stata riportata dall’edizione romana di Repubblica e rilanciata da Dagospia.
I fatti fra Barberini, Termini e Spagna
Le autorità hanno identificato un uomo di nazionalità filippina accusato di aver “marchiato” diverse borseggiatrici (prevalentemente di etnia rom) sulla Metro A e Metro B di Roma. L’uomo seguiva le borseggiatrici tra le fermate più affollate (come Termini, Barberini e Spagna) e, una volta individuate in azione, spruzzava loro addosso della vernice rossa indelebile.
Il “giustiziere solitario”
L’uomo, identificato dalle autorità proprio oggi, è un cittadino di origini filippine che agiva come un “giustiziere solitario”. Si muoveva con il volto coperto da una mascherina e un cappuccio per evitare il riconoscimento tramite telecamere.
Una volta individuate le borseggiatrici (spesso di etnia rom) in azione sui vagoni affollati, utilizzava una bomboletta di vernice rossa indelebile per spruzzarla sui loro abiti o sulle mani.
Lo scopo non era quello di ferire le donne ,ma rendere le presunte ladre immediatamente riconoscibili a passeggeri e forze dell’ordine, impedendo loro di dileguarsi nell’anonimato della folla.
L’opinione pubblica divisa a metà
Mentre molti utenti sui social hanno applaudito l’iniziativa, definendolo un eroe, le istituzioni hanno condannato il gesto come un atto di violenza privata e imbrattamento.
Nonostante l’uomo avesse l’intento di aiutare i turisti, è stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato. Le autorità hanno evidenziato che tali comportamenti rischiano di scatenare risse pericolose in ambienti chiusi come i vagoni della metro, dove già in passato le borseggiatrici hanno risposto utilizzando a loro volta spray al peperoncino contro i passeggeri per fuggire.
Ora rischia fino a quattro anni di carcere
Il cittadino filippino è stato denunciato per violenza privata e imbrattamento. Ipoteticamente rischia fino a quattro anni di carcere, anche se le sue azioni non hanno prodotto lesioni in nessuna delle donne vittima dello spray.
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