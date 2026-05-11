Imbrattava con lo spray le borseggiatrici sulla metro a Roma: denunciato il “giustiziere solitario” filippino

Foto: Ansa foto / MATTEO CORNER (settembre 2025)

Rischia fino a 4 anni

L'uomo agiva tra le fermate di Barberini, Termini e Spagna. Voleva marchiare le presunte ladre

Marchiava le borseggiatrici, o presunte tali, sulla metropolitana di Roma con una bomboletta spray rossa. Per questo un uomo, filippino, è stato denunciato. L’uomo agiva prevalentemente sulle linee A e B. E la vicenda è stata riportata dall’edizione romana di Repubblica e rilanciata da Dagospia.

I fatti fra Barberini, Termini e Spagna

Le autorità hanno identificato un uomo di nazionalità filippina accusato di aver “marchiato” diverse borseggiatrici (prevalentemente di etnia rom) sulla Metro A e Metro B di Roma. L’uomo seguiva le borseggiatrici tra le fermate più affollate (come Termini, Barberini e Spagna) e, una volta individuate in azione, spruzzava loro addosso della vernice rossa indelebile.

Il “giustiziere solitario”

L’uomo, identificato dalle autorità proprio oggi, è un cittadino di origini filippine che agiva come un “giustiziere solitario”. Si muoveva con il volto coperto da una mascherina e un cappuccio per evitare il riconoscimento tramite telecamere.

Una volta individuate le borseggiatrici (spesso di etnia rom) in azione sui vagoni affollati, utilizzava una bomboletta di vernice rossa indelebile per spruzzarla sui loro abiti o sulle mani.

Lo scopo non era quello di ferire le donne ,ma rendere le presunte ladre immediatamente riconoscibili a passeggeri e forze dell’ordine, impedendo loro di dileguarsi nell’anonimato della folla.

L’opinione pubblica divisa a metà

Mentre molti utenti sui social hanno applaudito l’iniziativa, definendolo un eroe, le istituzioni hanno condannato il gesto come un atto di violenza privata e imbrattamento.

Nonostante l’uomo avesse l’intento di aiutare i turisti, è stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato. Le autorità hanno evidenziato che tali comportamenti rischiano di scatenare risse pericolose in ambienti chiusi come i vagoni della metro, dove già in passato le borseggiatrici hanno risposto utilizzando a loro volta spray al peperoncino contro i passeggeri per fuggire.

Ora rischia fino a quattro anni di carcere

Il cittadino filippino è stato denunciato per violenza privata e imbrattamento. Ipoteticamente rischia fino a quattro anni di carcere, anche se le sue azioni non hanno prodotto lesioni in nessuna delle donne vittima dello spray.