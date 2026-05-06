“Il tempo è ancora nostro” di Maurizio Merli: un lungometraggio che intreccia il golf con il valore dell’amicizia

Foto: Secolo d'Italia / Secolo d'Italia (6/5/2026)

Il film

Una pellicola che punta a comprendere come lo sport sia un veicolo fondamentale per costruire e rafforzare un rapporto tra le persone. Anche se in molti ritengono che il golf sia uno sport minore, in realtà coinvolge un gran numero di appassionati

Giovedì 7 maggio, presso il Cinema Adriano, si terrà la prima del film “Il tempo è ancora nostro”, diretto da Maurizio Merli. Si tratta del primo lungometraggio italiano dedicato al golf, che intreccia i temi dello sport con quelli dell’amicizia e delle vite contrapposte dei due protagonisti, interpretati da Ascanio Pacelli e Mirko Frezza, affiancati da un cast che include anche Andrea Roncato. Il film è prodotto da Father & Son in collaborazione con Aurumovie di Alessandra Scardellato, che racconta così il progetto: «Credo che chiunque veda “Il tempo è ancora nostro” possa comprendere ancora meglio quanto lo sport sia un veicolo fondamentale per costruire e rafforzare un rapporto di amicizia. È il primo film dedicato al golf che, pur essendo spesso considerato uno sport “minore”, vanta in realtà un numero enorme di appassionati».

“Il tempo è ancora nostro” di Maurizio Merli: il lungometraggio che elogia il golf e l’amicizia

La produttrice ha spiegato anche le ragioni che l’hanno portata a sostenere il film: «Perché quando Maurizio Merli e la sua casa di produzione, la Father & Son, me lo hanno proposto, ci ho creduto fin da subito. Ritengo che investire in un progetto che celebra rapporti sani, leali e valori che oggi sembrano essersi in parte smarriti sia quasi un dovere per chi svolge il nostro mestiere».

Grande attenzione è stata dedicata anche alla scelta del cast, come ha confermato Scardellato: «Ascanio Pacelli e Mirko Frezza, i due protagonisti, rappresentano due modi di fare cinema spesso diversi, ma che in questo caso hanno trovato una sintonia davvero speciale. Accanto a loro, il film si arricchisce della presenza di altri interpreti che contribuiscono a dare profondità e autenticità alla narrazione. Ma anche Andrea Roncato e Simone Sabani sono davvero due talenti straordinari».

La passione è il segreto di un lavoro ben fatto, oltre il ritorno economico

Non manca l’emozione per il debutto, «perché oggi fare impresa è un vero salto nel buio. Con le grandi produzioni milionarie è più facile realizzare film in stile hollywoodiano, ma neanche questo garantisce il successo. Noi non vediamo l’ora di raccogliere i risultati del nostro lavoro. Per quanto riguarda Aurumovie, la mia società, non si tratta solo di un ritorno economico: è soprattutto la possibilità di continuare a investire in prodotti per il grande schermo. Per noi rappresenta una grande opportunità».

Infine, Scardellato ha raccontato il percorso che l’ha portata alla produzione cinematografica e il segreto della buona produzione: «La passione. Con Aurumovie abbiamo già prodotto un documentario sul Carnevale di Venezia e diversi cortometraggi, tra cui “Doppia Vita”, sul tema della violenza sulle donne, presentato alla Camera dei deputati. Abbiamo inoltre co-prodotto altri film, come “Generazione Poker”, che già anni fa affrontava tematiche molto attuali come la ludopatia. E ancora “Per sempre insieme”, che ha affrontato una delicata tematica di stretta attualità come gli incidenti stradali».