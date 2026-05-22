Al Rugby Roma Olimpic
Il programma integrale di “Onda d’Urbe”: la tre giorni di politica e non solo promossa da Gioventù nazionale Roma
Tre giorni densi all’insegna di politica, sport, cultura e attualità alla prima festa di Gioventù nazionale Roma dal titolo Onda d’Urbe, che si terrà dal 22 al 24 maggio nella Capitale presso il Centro sportivo Rugby Roma Olimpic Club (in via di Tor Pagnotta 351)
Di seguito il programma integrale della kermesse
Venerdì 22 maggio
Ore 15.00
Apertura area sportiva e organizzazione squadre per i tornei: rugby, calcio a 5, padel, beach volley, calcio balilla, corso di autodifesa e altre attività sportive.
Ore 17.00
Tavola rotonda Azione Studentesca con:
- Andrea Catalini (Presidente Azione Studentesca Roma)
- Riccardo Ponzio (Presidente Azione Studentesca)
- Paola Frassinetti (Deputato FDI e Sottosegretario al MIM)
- Federico Mollicone (Deputato FDI e Presidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione)
Tavola rotonda Azione Universitaria:
- Dirigenti nazionali AU
- Eletti nazionali e regionali AU
- Roberto Menia (Senatore FDI e Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente)
- Giampiero Cannella (Deputato FDI e Sottosegretario al Ministero della Cultura)
Ore 18.00
Inaugurazione della festa con:
- Giovanni Quarzo (Capogruppo FdI dell’Assemblea Capitolina)
- Roberta Angelilli (Vicepresidente della Regione Lazio)
- Paolo Trancassini (Deputato FDI e Coordinatore FDI Lazio)
Ore 18.30
🔹 Panel: Roma criminale. Analisi, sviluppo e lotta alla criminalità romana
Ospiti:
-
- Tommaso Ricciardelli (Giornalista e divulgatore )
- Sen. Andrea De Priamo (Presidente Commissione Affari Costituzionali del Senato)
- Don Coluccia (attivista contro la criminalità)
- Avvocato Civita di Russo (Vice capo di gabinetto e scrittrice del libro “Indomita. La mia battaglia contro le mafie”)
- Mattia Rocco (GN Roma)
Introduce: Matilde De Giovanni (GN Roma)
Modera: Adriano Vannimartini (GN Roma)
Ore 20.00 – bordo piscina
🔹 Forti e uniti nella solidarietà tra popoli
Introduce: Goffredo Pedroni (GN Roma)
Premiazione a cura di MODAVI:
- Centro Studi Cosmo (organizzazione di analisi e cooperazione internazionale) – videomessaggio
- Francesco Semprini (reporter di guerra)
- Dinara Habibullaieva (Member of Kyiv city council)
Ore 20.15 – bordo piscina
🔹 L’Urbe Eterna
Introduce: Fabio Gallì (AU Roma)
Premio a: Gianluca Dodero – Anima Di Roma (associazioni culturale)
Ore 20.30 – bordo piscina
🔹 Per una Roma ancora più verde
Introducono: Sandra Bertucci e Asia Placidi (GN Roma)
Premiazione a cura di Fare Verde:
- EVera Project (progetto per la riqualificazione di Roma)
- Lorenzo Di Paola (influencer e attivista ambientalista)
A seguire DJ set – Matteo Mantua
Sabato 23 maggio
Ore 10.00- 11.00
🔹 Tavoli Tematici: Roma: una capitale europea. Idee per roma – Manifesto 2027
Lavoro in commissioni
-
- Scuole, edilizia e trasporti con Riccardo Maola
- Università e caro affitti con Giorgia Faccilongo
- Mobilità con Alessandro Vinci
- Sicurezza, immigrazione e degrado con Riccardo De Angelis
- Spazi giovanili con Alejandro Aramini
- Litorale romano con Tommaso Molinelli
- ROMA CAPVT EVROPAE – European Capitals: A Comparative Perspective
- EVROPA PATRIAE – Confederation or Federation? Rethinking the Future of Europe
Ore 11.30- 12.30
🔹 Panel: Roma in movimento. Mobilità e trasporti: nuove sfide per il futuro
Ospiti:
- Giovanni Zannola (Presidente Commissione Mobilità di Roma Capitale)
- Fabrizio Ghera (Assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del Territorio, al Ciclo dei Rifiuti, al Demanio e al Patrimonio per la Regione Lazio)
- Gabriele Ferrazzano (Esperto mobilità sostenibile)
- Fulvio Corrieri (in arte Foolvio) (content creator e influencer settore taxi)
- Andrea Bartimoccia (GN Roma)
Introduce: Matteo Galieti (GN Roma)
Modera: Simone D’Angelo (GN Roma)
Ore 11.30- 12.30
🔹NEW DIRECTION: Generational challenges: a roundtable on youth priorities
Ore 12.30 – 17.00
Tornei sportivi e attività ricreative. Area piscina libera.
Ore 15.00
Torneo
🔹 Azione Studentesca / Azione Universitaria / Gioventù Nazionale / New Direction
Ore 16.30
Intervista a cura di Radio Onda D’Urbe
- Massimiliano Zossolo VS Ilario Lombardo
Ore 17.00
Relazione finale dei tavoli tematici con:
Consiglieri comunali di Roma Capitale di Fratelli d’Italia: Giovanni Quarzo, Mariacristina Masi, Francesca Barbato, Stefano Erbaggi, Federico Rocca.
- Daniele Rinaldi (Vicepresidente coordinamento FDI Roma)
- Esecutivi Gioventù Nazionali: Simone D’Alpa, Piergiovanni Canto
Ore 18.00
🔹 Panel: Roma oltre il centro. Rigenerazione urbana e periferie
Ospiti:
- Fabio Rampelli (Deputato FDI e Vicepresidente della Camera dei Deputati)
- Roberto Morassut (Deputato PD)
- Armando Balducci (Architetto e urbanista)
- Valerio Tuveri (Influencer e attivista rigenerazione urbana)
- Aurelio D’Angelo (GN Roma)
Introduce: Benedetta Maniscalco (GN Roma)
Modera: Niccolò Sangiorgi (GN Roma)
Ore 19.00
🔹 Panel: Spazi ai Giovani. Aggregazione e Nightlife: confronto tra le capitali europee
Ospiti:
- Maria Teresa Bellucci (Viceministro del lavoro e delle politiche sociali)
- Fabio Roscani ( Deputato FDI e Presidente Gioventù Nazionale)
- Marco Micangeli (Giovane imprenditore mondo della notte)
- Federico Lobuono (Pres. La Giovane Roma)
- Małgorzata Żuk (Chairwoman of the National Board of the PiS Youth Forum – Poland)
- Edgars Krispaps Rupeiks (Chairman of the National Alliance’s youth organization- Latvia)
- Frederick Lynam (Head of Young Conservatives UK)
- Lapo Rocco (GN Roma)
Introduce: Giulia Maturi (GN Roma)
Modera: Mattia Ruscio (GN Roma)
Ore 20:00- area piscina
🔹 Panel NEW DIRECTION: A European Wave — One Generation, Many Nations, Shared Destiny
Ore 21.00 – area piscina
🔹 Al Servizio del prossimo
Premiazione:
- ADMO (Associazione per la Donazione del Midollo Osseo)
A cura di: Luca Tallarico (AU Roma)
Ore 21.15 – area piscina
🔹 Notti magiche. premiazione tornei
Premiazione a cura di : Giorgia Sergi, Federico Palermo, Giorgio Cruciani (GN Roma)
Con la partecipazione di: Yuri Morico (Presidente di OPES)
Ospiti:
- Carlo Giuppone (Portavoce Vesta Calcio)
- Emanuele Blandamura (campione europeo pesi medi)
Momento speciale: Omaggio ad Alex Zanardi (Campione italiano paralimpico)
- Arturo Mariani (Sportivo paralimpico e pres. associazione)- videomessaggio
A seguire Piano bar
Domenica 24 maggio
Ore 10.00
🔹 Panel: Una generazione senza casa, cosa succede all’Europa?
Ospiti:
- Tobia Zevi (Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale)
- Marco Perissa (Deputato FDI e Coordinatore FDI Roma)
- Nicola Franco (Presidente VI Municipio di Roma “Le Torri”)
- Orazio Campo (Presidente ATER)
- Orestis Trasanidis (Greece – Secretary General of IYDU)
- Julia Fält, Sweden (Sweden Democrats Youth National Board Member)
- Lorenzo Carlino (GN Roma)
Introduce: Alessia Andreozzi (GN Roma)
Modera: Costanza Onofri (GN Roma)
Ore 11.30
🔹Conserve the Fire. A European Conservatives Talk
Interventi NEW DIRECTION e GN Roma
Conclusione finale con:
- Maicol Pizzicotti Busillacchi (Segretario Internazionale Gioventù Nazionale, New Direction)
- Francesco Todde (Presidente Gioventù Nazionale Roma)
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