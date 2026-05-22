Al via la festa di Gioventù nazionale Roma: politica, identità e confronto a “Onda d’Urbe”. Todde: tre giorni da non perdere (video)

Zoom sulla Capitale

I volontari sono alle prese con le ultime operazione di montaggio, sotto un solleone inatteso. “È quasi tutto pronto”, dicono accaldati e soddisfatti a qualche ora dal taglio del nastro della prima Festa di Gioventù nazionale Roma. Titolo evocativo – Onda d’Urbe, risalendo dal Tevere la città che vogliamo – per la tre giorni che si apre oggi venerdì 22 maggio per concludersi domenica 24. La location scelta è già un manifesto programmatico: il Centro sportivo Rugby Roma Olimpic Club (via di Tor Pagnotta 351 a Roma). Lo sport è uno degli elementi forti del programma fitto di eventi, accanto a confronti politici sui principali temi di attualità con un occhio alla giovani generazioni e al destino della Capitale. Guardando alla prossima sfida elettorale del 2027.

Al via oggi fino a domenica la prima Festa di Gioventù nazionale Roma

Si comincia con due tavole rotonde di Azione studentesca e Azione universitaria con la partecipazione dei presidenti Andrea Catalini, Riccardo Ponzio e molti big di Fratelli d’Italia e del governo (Federico Mollicone, Paola Frassinetti, Roberto Menia e Giampiero Cannella). Di grande richiamo il panel centrale del pomeriggio che punta i riflettori su Roma criminale. Ospite d’eccezione il prete coraggio anti-mafia don Antonio Coluccia, da anni sotto scorta per il suo impegno nelle periferie Far West della Capitale, insieme al senatore Andrea De Priamo, neopresidente della commissione Affari costituzionali, il giornalista Tommaso Ricciardelli e Mattia Rocco. Per finire la premiazione a cura del Modavi (“Forti e uniti nella solidarietà tra popoli”) al Centro Studi Cosmo, al reporter di guerra Francesco Semprini e all’attivista ucraina Dinara Habibullaieva membro del Kyiv city council.

Roma criminale e rigenerazione urbana con don Coluccia, De Priamo, Rampelli e Morassut

Molto ricco anche il menù di sabato con un big match su “Roma oltre il centro. Rigenerazione urbana e periferie” tra Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, e il parlamentare dem Roberto Morassut. Non solo politica. “Sono previsti tornei sportivi, attività ricreative, iniziative ambientali, solidaristiche e associative” spiega il presidente di Gioventù nazionale Roma Francesco Todde, che sui social ha pubblico un video-annuncio della tre giorni. Diventato virale a tempo di record.

Non solo politica: sport, premiazioni e momenti ludici

“La sera musica, birre e momenti conviviali per stare insieme in un clima di amicizia e condivisione. Saranno tre giornate di dibattito e aggregazione, in cui parleremo di Roma e delle nuove sfide che ci attendono. Ogni panel – conclude Todde – vedrà la partecipazione di politici, spesso sia di destra che di sinistra, rappresentanti della società civile e delle istituzioni. E sempre almeno un ragazzo di Gioventù nazionale a veicolare contenuti e confrontarsi con qualsiasi posizione. Tra gli ospiti: Valerio Tuveri, Tommaso Ricciardelli, Massimiliano Zossolo, Federico Mollicone, Maria Teresa Bellucci, Fabio Rampelli, Tobia Zevi, Civita di Russo, Lorenzo Di Paola, Fabrizio Ghera, Marco Perissa, Iuri Blandamura, Lorenzo Cochi, Orazio Campo e Nicola Franco”.