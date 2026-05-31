“Il coltello della memoria”: il romanzo sulle colpe non espiate degli anni di piombo

Foto: Archivio Ansa (24 febbraio 1977)

Il libro

Francò Currò costruisce una storia intensa, che si fa racconto collettivo di una generazione e delle rimozioni che hanno consentito il passaggio di molti dalla rivoluzione ai salotti del potere: uno sguardo sulla difficoltà italiana di fare davvero i conti con il proprio passato politico e morale

Il coltello della memoria di Franco Currò è un romanzo che affronta uno dei nodi più irrisolti della storia italiana recente: il rapporto tra la violenza politica degli anni Settanta, la memoria collettiva e la successiva integrazione sociale di molti protagonisti di quella stagione. L’autore costruisce una vicenda narrativa che, pur muovendosi nella dimensione del romanzo, richiama inevitabilmente fatti e dinamiche realmente vissuti dall’Italia negli anni di piombo.

“Il coltello della memoria” di Franco Currò

Al centro della storia vi è un omicidio politico commesso da un uomo destinato poi a diventare un importante banchiere. Ed è proprio questo elemento a rendere il libro particolarmente incisivo: il contrasto tra la radicalità ideologica della giovinezza e la piena integrazione successiva nei meccanismi del potere economico e sociale.

Franco Currò racconta così una traiettoria che appartiene a un’intera generazione: molti protagonisti della contestazione del Sessantotto, animatori di movimenti rivoluzionari e antagonisti del sistema, una volta esaurita la stagione della militanza finirono per occupare ruoli centrali proprio dentro quel sistema che avevano combattuto. Finanza, giornalismo, università, professioni, grandi imprese: la ribellione si trasformò progressivamente in inserimento sociale.

Dalla rivoluzione ai salotti del potere

Il romanzo coglie con lucidità un fenomeno storico e umano raramente affrontato fino in fondo. Non si tratta semplicemente di opportunismo o di abiura ideologica. La sensazione che emerge è quella di una gigantesca rimozione collettiva.

Il passato violento, gli slogan assoluti, perfino i delitti politici vengono lentamente assorbiti dalla normalità borghese, quasi cancellati dal successo professionale e dal prestigio sociale conquistato negli anni successivi. Gli ex rivoluzionari diventano dirigenti, opinionisti, professionisti rispettabili; il sistema che volevano abbattere finisce per inglobarli.

Ed è proprio qui che il romanzo assume un tono profondamente politico e morale: la memoria non scompare davvero, resta nascosta sotto la superficie delle vite riuscite, pronta a riemergere improvvisamente.

I processi tardivi sugli anni di piombo

La vicenda narrata da Currò richiama inevitabilmente alla memoria alcune delle pagine più drammatiche degli anni di piombo. Il riferimento più immediato è naturalmente quello all’assassinio di Sergio Ramelli e ai processi celebrati molti anni dopo contro i responsabili.

Il caso Ramelli

Quando gli assassini vennero individuati e sottoposti a processo, non erano più giovani militanti immersi nella furia ideologica degli anni Settanta. Erano professionisti, giornalisti, docenti, persone pienamente inserite nella Milano produttiva e rispettabile. Fu proprio questo scarto temporale e umano a colpire profondamente l’opinione pubblica: uomini che avevano sepolto il proprio passato si trovarono improvvisamente costretti a fare i conti con atti compiuti decenni prima, quando la violenza politica sembrava giustificata da una visione assoluta della storia.

Il caso Calabresi

Ma il romanzo richiama indirettamente anche un altro grande trauma italiano: il caso dell’assassinio del commissario Luigi Calabresi e le tardive rivelazioni del pentito Leonardo Marino che portarono, molti anni dopo, ai processi contro Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani e Ovidio Bompressi. Anche in quel caso il tempo aveva ormai trasformato i protagonisti: non più militanti immersi nello scontro politico radicale, ma figure autorevoli e pienamente inserite nel tessuto culturale e sociale italiano.

Ed è proprio questa continuità storica a rendere il romanzo particolarmente inquietante. Currò mostra come il problema non riguardi soltanto i singoli delitti, ma il modo in cui una parte dell’Italia abbia progressivamente metabolizzato e normalizzato il proprio passato violento, senza mai elaborarlo davvero fino in fondo. Nel romanzo, questa stessa dinamica assume una forza narrativa potente. Il delitto non resta confinato al passato: continua a vivere nelle coscienze, nei silenzi, nelle omissioni.

Il conflitto tra diritto e memoria

Un ulteriore elemento che il romanzo lascia emergere è il tema della giustizia tardiva. Quando il passato riaffiora dopo decenni, non entrano in crisi soltanto le coscienze individuali, ma anche l’idea stessa di giustizia. I protagonisti non sono più gli stessi uomini che agirono negli anni Settanta: il tempo li ha trasformati, socialmente e umanamente. Eppure, il delitto continua a esistere.

Franco Currò mostra così una contraddizione profondamente italiana: la difficoltà di stabilire se il trascorrere del tempo attenui davvero le responsabilità morali oppure le renda ancora più gravi, proprio perché mai affrontate fino in fondo. Il romanzo suggerisce che la memoria possa diventare una forma di processo permanente, più inquietante di qualunque tribunale, perché costringe i personaggi a confrontarsi non con la legge, ma con sé stessi.

Il testimone silenzioso e il peso della colpa

Il vero cuore del libro, però, non è soltanto l’assassino diventato uomo di potere. È il personaggio del testimone. Un uomo che ha visto, che conosce la verità, ma che sceglie di tacere per anni. Non per semplice vigliaccheria, bensì per un intreccio più complesso di fedeltà ideologica, paura, conformismo e incapacità di rompere il silenzio collettivo della propria generazione.

Currò evita accuratamente il moralismo facile. Il testimone non è un eroe mancato, ma la rappresentazione di una coscienza corrosa dal dubbio. Egli comprende troppo tardi che il silenzio non cancella la colpa: la prolunga. È una figura tragica proprio perché profondamente umana.

La costruzione psicologica dei personaggi

Uno degli aspetti più riusciti del romanzo è però la straordinaria profondità psicologica con cui Currò costruisce tutti i personaggi della vicenda. Nessuna figura appare schematica o semplicemente funzionale alla trama: ciascuno porta dentro di sé contraddizioni, ambiguità e ferite irrisolte.

Il figlio

Il testimone poi suicida resta naturalmente il centro morale del romanzo, ma altrettanto significativa è la figura del figlio, che finisce quasi inconsapevolmente per riprodurre gli stessi tentennamenti esistenziali e le stesse fragilità del padre. Ed è particolarmente interessante che questo avvenga nonostante l’assenza quasi totale di un vero rapporto tra i due fino alla morte del genitore. La memoria familiare agisce comunque, anche nel vuoto affettivo.

La madre

Molto efficace è il personaggio della madre: una donna ricca, borghese, lucida e in parte cinica, attratta in gioventù dal fascino intellettuale e anticonformista del compagno, ma incapace poi di costruire un autentico legame umano con lui o con il figlio. Attraverso di lei il romanzo mostra anche la trasformazione della borghesia italiana, capace di assorbire la ribellione giovanile purché privata delle sue conseguenze più radicali.

I reduci del Sessantotto

Anche gli altri reduci del Sessantotto sono figure di grande interesse narrativo. Nei colloqui con il figlio emerge chiaramente come molti di loro non abbiano mai davvero risolto il conflitto interiore legato a quella stagione. Il passato continua a riaffiorare sotto forma di giustificazioni, silenzi, nostalgie e ambiguità morali mai del tutto superate.

L’assassino

Particolarmente riuscita è poi la figura dell’assassino, il banchiere, personaggio nel quale Currò intreccia in modo sottile idealismo degenerato, cinismo e dominio del potere. Il tempo trascorso sembra proteggerlo più della sua innocenza. La sua forza deriva proprio dalla convinzione che la società abbia ormai dimenticato, o preferisca non ricordare.

Il poliziotto

E infine vi è il poliziotto, forse una delle figure più attraenti dell’intero romanzo. Uomo del Sud trapiantato nella Milano contemporanea, distante culturalmente dagli anni di piombo, resta tuttavia profondamente attratto da quella vicenda e dal bisogno di comprenderla. Attraverso di lui emerge quasi il confronto tra due Italie diverse: quella ideologica e violenta del passato e quella odierna, apparentemente più pragmatica ma ancora segnata da memorie irrisolte.

Milano come simbolo della trasformazione italiana

Nel libro, inoltre, Milano non appare soltanto come uno sfondo urbano, ma come il simbolo stesso della trasformazione vissuta dall’Italia tra gli anni Settanta e gli anni successivi.

La città della militanza politica, degli scontri ideologici e delle contrapposizioni radicali diventa progressivamente la capitale della finanza, della comunicazione e dell’ascesa sociale. È dentro questa metamorfosi che gli ex rivoluzionari trovano il proprio nuovo posto nel mondo.

Currò sembra suggerire che non sia cambiata soltanto una generazione, ma l’intero Paese: l’utopia politica lascia spazio al pragmatismo, il conflitto viene assorbito dal benessere e dalla carriera, mentre il passato resta nascosto sotto la superficie di una società apparentemente pacificata.

La memoria come eredità dolorosa

La scoperta della verità da parte del figlio, dopo il suicidio del padre, introduce una dimensione ancora più intima e drammatica. Le colpe irrisolte non appartengono soltanto a chi le ha commesse o taciute: finiscono per ricadere sulle generazioni successive.

La memoria diventa così un’eredità tossica, una ferita che passa di padre in figlio. Ed è qui che il titolo del romanzo acquista il suo significato più profondo: «Il coltello della memoria» è ciò che continua a incidere anche quando il tempo sembra aver coperto tutto.

Un romanzo sulla rimozione italiana

Con uno stile asciutto, riflessivo e privo di retorica, Franco Currò trasforma una vicenda individuale in una riflessione più ampia sull’Italia contemporanea. Il coltello della memoria (Rizzoli) non è soltanto un romanzo sugli anni Settanta. È soprattutto un libro sulla difficoltà italiana di fare davvero i conti con il proprio passato politico e morale.

Un Paese che spesso ha preferito integrare, dimenticare, normalizzare, piuttosto che interrogarsi fino in fondo sulle responsabilità individuali e collettive di quella stagione. Ed è proprio questa tensione tra memoria rimossa e responsabilità morale a rendere il libro intenso, inquietante e ancora profondamente attuale.