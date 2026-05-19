Idonei della pubblica amministrazione: anche la sinistra appoggia la proposta di legge del centrodestra in Calabria

Foto: Ansa foto / Salvatore Monteverde (17 maggio 2026)

Convergenza ampia

La soddisfazione dei lavoratori precari per l'ter iniziato in commissione che si concluderà presto

Anche il centrosinistra approva la proposta di legge regionale avanzata dal centrodestra per svuotare il bacino degli idonei e dei precari in Calabria. Ieri è iniziata la discussione nella prima commissione consiliare. Con i rappresentanti del centrosinistra che hanno espresso apprezzamento per la legge.

L’Iter

In commissione, i consiglieri Bruno e Ranuccio, rispettivamente del gruppo Tridico Presidente e del Partito Democratico, hanno sottolineato l’importanza del disegno di legge, presentando alcuni emendamenti. “Vogliamo contribuire a migliorare ulteriormente la legge-hanno detto i due rappresentanti istituzionali- e per questo abbiamo presentato delle modifiche”.

La commissione tornerà a riunirsi breve per definire l’assetto legislativo prima dell’approdo in aula. La proposta del centrodestra contempla anche un accordo quadro con gli enti locali, i comuni e le province, per l’utilizzo incrociato delle graduatorie vigenti e l’applicazione della legge 150. Legge sugli idonei, Idonei Calabria: “Nessun sit-in, ma la politica non deluda le famiglie” – CatanzaroInforma

La soddisfazione degli idonei

Gli idonei, raggruppati in diversi comitati, hanno voluto esprimere la loro soddisfazione per la convergenza sulla proposta di legge regionale. Ringraziando sia l’impegno dei consiglieri regionali di centrodestra che di quelli di centrosinistra e sottolineando come la Calabria possa essere una regione all’avanguardia in un ambito sociale molto importante. Gli idonei della Pa, hanno “ringraziato la maggioranza per avere promosso un inter legislativo di primissimo piano e di grande significato. Abbiamo fiducia in Occhiuto e Meloni”. Quelli regionali, dipendenti dell’ente principale, hanno auspicato una rapida approvazione. Diversi gli esponenti politici intervenuti a sostegno della legge. I parlamentari Simona Loizzo (Lega) e Alfredo Antoniozzi (FdI), Annalaura Orrico (Cinquestelle) e Nicola Irto, segretario regionale del Partito Democratico. La proposta di legge regionale si basa sui poteri residuali concessi dalla Costituzione, dopo la riforma del titolo V, alle Regioni ed è quindi perfettamente in linea con il dettame costituzionale. Alcuni dei rappresentanti dei comitati l’hanno illustrata domenica scorsa al ministro della funzione pubblica, Zangrillo, in Calabria per il congresso regionale di Forza Italia.