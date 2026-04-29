Idonei nei concorsi, la battaglia del centrodestra e la Cassazione che legittima lo scorrimento

Foto: Ansa foto / GIUSEPPE GIGLIA (19 aprile 2026)

Nuove speranze

Il massimo organo giudiziario si esprime sulle aspettative degli idonei mentre avanzano leggi regionali

Il centrodestra sta portando avanti a livello nazionale e anche periferico una battaglia importante in favore degli idonei della pubblica amministrazione, cioè quanti hanno superato un concorso pubblico pur non vincendolo. Da quest’anno esiste la norma che consente solo di inserire il 20% degli idonei tra i posti messi a bando ma anche la giustizia dà ragione a chi chiede di fare scorrere le graduatorie.

La Cassazione

Recentemente, nel mese di febbraio, la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha riconosciuto la legittimità della priorità delle aspettative degli idonei. Lo ha reso noto il Comitato Pa Calabria che sostiene la legge regionale depositata dal gruppo consiliare della Lega e fortemente patrocinata da Matteo Salvini. Gli idonei calabresi, nei vari comparti, si sono detti fiduciosi, “in Giorgia Meloni e nella sua sensibilità politica e umana “.

Lo scorrimento può essere trasversale

La Cassazione ha anche ribadito che è del tutto legittimo, “dare corpo allo scorrimento trasversale”, cioè all’utilizzo delle graduatorie vigenti in altri enti pubblici, che possono dunque attingere dai reciproci elenchi. La legge calabrese parte dall’assunto dei poteri devoluti dalla Costituzione alle Regioni in materia di personale. Poteri residuali e concorrenti che, se non ledono i principi generali dell’ordinamento pubblico, possono prevedere la possibilità di legiferare in maniera stringente con validità ovviamente solo nel territorio di pertinenza.

L’impegno sulle forze dell’ordine

Il governo Meloni ha già agito concretamente nel comparto della sicurezza, facendo scorrere le graduatorie di diversi concorsi per poliziotti, finanzieri e carabinieri e anche nel mondo della scuola. La legge regionale calabrese punta a svuotare il bacino dei precari idonei, facilitando anche la necessità e il fabbisogno degli enti pubblici locali, come accade nella sanità, e creando una simbiosi tra gli enti di sottogoverno che dipendono dalla Regione e gli enti locali, come i comuni, le province e le città metropolitane, con un interscambio istituzionale agevole.