Idonei dei concorsi: da Fratelli d’Italia l’impegno per il reclutamento nella pubblica amministrazione

FdI non abbandona gli idonei dei concorsi pubblici. Il 1 gennaio di quest’anno è entrata in vigore la norma che taglia gli idonei, nel senso che per ogni concorso non potranno esserci percentuali superiori al 20%. Ma il partito di maggioranza relativa non abbandona chi ha superato comunque una prova concorsuale.

Proprio in questi giorni, esponenti di FdI hanno annunciato il rafforzamento della sicurezza con l’assunzione di nuove unità, spesso attingendo da graduatorie esistenti per velocizzare il potenziamento del controllo del territorio nell’ambito delle forze dell’ordine.

Resta attiva la proposta di FdI per prorogare di ulteriori 12 mesi le graduatorie degli idonei specificamente per il sistema sanitario nazionale, al fine di fronteggiare la carenza di personale medico e infermieristico.

Il governo ha dichiarato che il 2026 sarà un anno record per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione, con oltre 170.000 nuovi ingressi previsti entro l’anno grazie ai fondi del PNRR e al turnover ordinario. Se da un lato il sistema dei concorsi diventa più rigido con il limite del 20%, FdI sta agendo politicamente per “salvare” gli idonei in settori chiave come scuola, sanità e sicurezza, convertendo dove possibile le graduatorie in elenchi ad esaurimento. È stato approvato un emendamento di FdI alla manovra 2026 che rende le graduatorie del concorso per dirigenti scolastici 2023 ad esaurimento, permettendo l’integrazione di tutti gli idonei.

Nei giorni scorsi il vicecapogruppo alla Camera, Alfredo Antoniozzi, ha chiesto al ministro della funzione pubblica, Paolo Zangrillo, di emanare una nuova circolare per gli idonei, considerando che l’ultima risale al 2013. L’esponente di FdI ha ribadito la necessità di, “facilitare il reclutamento nella pubblica amministrazione, utilizzando le graduatorie disponibili per ogni comparto e per ogni funzione, comprese quelle dirigenziali”. Anche la Lega ha ribadito la bontà della posizione di FdI, con la deputata Simona Loizzo che ha auspicato, “una nuova circolare del ministro”.

Un impegno storico quello di Fratelli d’Italia che già ai tempi in cui era all’opposizione, anche attraverso Giorgia Meloni, ha sempre difeso le migliaia di idonei presenti nella pubblica amministrazione chiedendo e sollecitando la loro assunzione.