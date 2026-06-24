Villa Certosa, la leggendaria residenza sarda di Berlusconi, passa ai reali del Qatar per 350 milioni di euro

Foto: Ansa / ANTONELLO ZAPPADU (30/3/2011)

Acquisto confermato

Nella storica magione berlusconiana si sono avvicendati capi di Stato e funzionari del centrodestra. Nel 2004 divenne perfino la sede alternativa di massima sicurezza per l'incolumità del presidente del Consiglio

Villa Certosa, la residenza estiva di Silvio Berlusconi, che è stata per più di trent’anni lo scenario della politica internazionale, delle relazioni personali dell’ex premier e della mondanità, passa ora nelle mani della famiglia reale del Qatar, guidata da Tamim bin Hamad Al Thani. In pochi sono riusciti a visitarla, ma ne conoscono i dettagli anche grazie alla cronaca. Tra gli episodi più famosi figurano gli show culminati con l’eruzione del vulcano artificiale, i tour dei vip nell’anfiteatro dei cactus, le visite di Vladimir Putin, le fotografie dei paparazzi appostati sulle colline vicine e le serate con Mariano Apicella.

La magione dell’ex premier era stata messa in vendita nel 2023, dopo la sua scomparsa. A validare la notizia della vendita, a seguito delle indiscrezioni pubblicate dalla Nuova Sardegna, è stato un portavoce di Fininvest: «Immobiliare Idra (società del gruppo ndr) conferma di aver accettato una proposta vincolante formulata da un soggetto straniero per la cessione di Villa Certosa». Secondo il giornale sardo, la famiglia reale qatariota ha acquistato la villa per 350 milioni di euro.

Villa Certosa, la dimora extra-lusso di Berlusconi passa alla famiglia reale del Qatar

Quando Berlusconi decise di comprare Villa Certosa negli anni ottanta, portava ancora il nome di Villa Monastero. Negli anni successivi la tenuta viene ampliata con l’acquisizione di terreni confinanti e una lunga serie di interventi edilizi e paesaggistici affidati all’architetto Gianni Gamondi, già autore di numerose residenze della Costa Smeralda. Si tratta di una dimora extra-lusso affacciata sul golfo di Marinella con sette piscine all’aperto, spa, sette ville per gli ospiti, cottage, campi da calcio, da golf, giostre per bambini, orto medicinale, grotta di Nettuno, eliporto, vulcano artificiale, un bunker atomico e un’area per la talassoterapia. Qui gli incontri diplomatici di Silvio Berlusconi si svolgevano in un contesto volutamente informale. I capi di governo e i presidenti venivano accompagnati a camminare nei giardini, a visitare la proprietà o a prendere un gelato nei centri della Costa Smeralda.

Il superamento della rigidità dei protocolli informali

L’idea principale era quella di rimpiazzare la rigidità del protocollo con una forma di ospitalità personale. Vicino ai leader stranieri, Villa Certosa ospitava regolarmente il gruppo storico del berlusconismo: Fedele Confalonieri, Marcello Dell’Utri, Emilio Fede e numerosi dirigenti del centrodestra frequentarono la magione nelle estati afose della seconda repubblica. Tra gli ospiti figura anche Umberto Bossi, ex leader della Lega Nord, che in una famosa foto risalente all’estate 1994 si mostrò in canottiera bianca nei giardini della villa. Con il passare degli anni la residenza assume una funzione che va ben oltre quella abitativa. Nel maggio del 2004 un decreto governativo la definisce ufficialmente come «sede alternativa di massima sicurezza per l’incolumità del presidente del Consiglio». Si tratta di un passaggio significativo, con cui Villa Certosa diventa a tutti gli effetti una sede istituzionale informale.

Le voci sull’acquisizione prima dell’entrata in scena del Qatar

Dal 12 giugno del 2023, giorno della morte di Silvio Berlusconi, erano fuoriusciti tanti nomi sui possibili acquirenti della proprietà: dal sultano del Brunei a miliardari arabi, passando per le colossali catene alberghiere. In quei casi, però, si trattava semplicemente di contatti o rumors che si sono rivelati infondati. Stavolta, però, la notizia è sicura: Villa Certosa sarà finalmente di proprietà della dinastia reale del Qatar che, in Gallura, ha già eseguito molti e importanti investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital, ex San Raffaele.