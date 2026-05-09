Hantavirus, l’Italia attiva i controlli: coinvolti 4 passeggeri arrivati a Roma. Oms: basso rischio in Europa

Il ministero della Salute ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali, a seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave Mv Hondius. Tuttavia, specifica lo stesso Dicastero, «le valutazioni condivise a livello internazionale dall’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) indicano attualmente un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa».

Procedure attivate dopo l’arrivo dei 4 passeggeri

Le procedure sono state attivate dopo che in Italia sono giunte quattro persone con il volo Klm in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti. Il Ministero della Salute ha quindi trasmesso le informazioni alle Regioni di competenza (Calabria, Campania, Toscana, Veneto) per l’attivazione delle procedure di sorveglianza attiva, nel principio di massima cautela. La compagnia Oceanwide Expeditions, inoltre, ha aggiornato, con una propria comunicazione, il quadro relativo ai passeggeri della nave MV Hondius.

Dal 6 maggio sulla nave un epidemiologo italiano

Il ministero della Salute fa sapere inoltre che «dal 6 maggio sull’imbarcazione da crociera è presente anche un medico italiano dello staff sanitario Ecdc, salito a bordo a supporto delle attività assistenziali legate all’emergenza». La compagnia Oceanwide Expeditions ha «aggiornato, con una propria comunicazione, il quadro relativo ai passeggeri della nave Mv Hondius». L’italiano a bordo è un medico epidemiologo. Il ministero della Salute, insieme alle altre Amministrazioni e autorità sanitarie coinvolte, continua a garantire il pieno coordinamento e l’applicazione delle misure di sorveglianza previste.

Direttore Oms a Tenerife per seguire evacuazioni da nave focolaio

Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale del Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel frattempo, è in arrivo a Tenerife per seguire le operazioni di evacuazione dei passeggeri dalla nave, teatro di un focolaio di hantavirus che ha già causato tre morti. Secondo fonti del ministero spagnolo, Tedros accompagnerà i ministri della Salute e dell’Interno per coordinare “il controllo sanitario e l’applicazione dei protocolli di sorveglianza e risposta”. La nave, con circa 150 persone a bordo, dovrebbe arrivare domani alle Canarie, da dove i passeggeri saranno rimpatriati con voli speciali verso i rispettivi Paesi.

Virus non è così contagioso

L’Oms ha ribadito che il rischio per la popolazione generale resta “assolutamente basso”, nonostante sia stato confermato il ceppo Andes, l’unico hantavirus noto per la possibile trasmissione da persona a persona. “Il virus non è così contagioso da passare facilmente tra le persone”, ha spiegato il portavoce dell’Oms Christian Lindmeier, sottolineando che anche tra persone che condividevano la stessa cabina non sempre si sono registrati contagi. Finora sono stati confermati sei casi positivi su otto sospetti, mentre non risultano nuovi casi sospetti a bordo.

Identificata cittadina spagnola che aveva viaggiato su Mv Hondius

Intanto le autorità spagnole hanno identificato una donna entrata in contatto con una cittadina olandese, che aveva viaggiato a bordo della nave da crociera Mv Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus, morta dopo aver tentato di imbarcarsi il 25 aprile su un volo della Klm diretto da Johannesburg verso i Paesi Bassi. La passeggera residente in Catalogna non era stata individuata nel primo tracciamento perché aveva cambiato posto sull’aereo, mentre la cittadina olandese era stata fatta scendere dall’aereo prima del decollo, per le precarie condizioni di salute, ed è deceduta il 26 aprile in un ospedale della capitale del Sudafrica