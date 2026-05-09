Genova abbraccia gli Alpini, Isabella Rauti: sono il simbolo dell’Italia che aiuta, sempre pronti nei momenti di bisogno

Foto: Ansa / Foto grande Luca Zennaro e nel riquadro foto di Riccardo Antimiani (6 maggio e 14 aprile 2026)

Ventata di alpinità

Su X, il sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti, oggi a Genova in occasione della 97ª Adunata Nazionale Alpini, non ha dubbi. E rilancia: «L’Adunata Nazionale degli Alpini è tornata in città dopo 25 anni richiamando centinaia di migliaia di penne nere che con i loro familiari condividono il sentimento di una festa di popolo, lo spirito di servizio e l’amore per l’Italia».

Aggiungendo a stretto giro: «Nella Cattedrale di San Lorenzo con la Santa Messa – con il ministro della Difesa, Guido Crosetto – abbiamo onorato i caduti, con il Labaro e i Vessilli delle tantissime Sezioni Ana. E ricordato gli Alpini che dal 1872 hanno versato il sangue per la Patria. Il capoluogo ligure accoglie gli Alpini in congedo ed in servizio con il calore della sua gente e le bandiere Tricolori alle finestre. Le Penne Nere ricambiano l’abbraccio con le note delle fanfare ed i cori lungo i vicoli del centro».

E ancora. «Una ventata di alpinità che è allegria, ma anche simbolo di una presenza che sa essere fattiva nei momenti di bisogno e nelle situazioni di calamità e di emergenza. L’adunata racconta infatti anche il legame tra le Truppe Alpine e la popolazione, costruito su fiducia e rispetto. Nella consapevolezza che difesa e sicurezza della nazione sono i compiti affidati a chi ha giurato di servire il Tricolore» .

Concludendo: «Gli uomini e le donne con il Cappello Alpino rappresentano lo spirito di dedizione e solidarietà che attraversa le generazioni. E lo dimostrano ogni volta che operano con professionalità ed umanità in Patria e nelle missioni internazionali di pace e stabilità. Ogni giorno si addestrano alle nuove sfide multi-dominio, capaci di intervenire in prontezza lì dove c’è bisogno. L’Adunata di Genova lancia un messaggio che va oltre la festa: l’Italia è capace di ritrovarsi in valori condivisi. Applaude chi la serve. Non dimentica la propria storia. E guarda al futuro con la convinzione che si vince come squadra-nazione», ha chiosato, emblematicamente, Isabella Rauti.

(Italpress)