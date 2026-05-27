Gaza, Israele elimina il capo militare di Hamas: «Era uno degli architetti del 7 ottobre»

Foto: ANSA

L'attacco

Il raid su Gaza City colpisce il nuovo capo militare del gruppo armato pochi giorni dopo l’eliminazione del predecessore

«Abbiamo promesso di eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre, ed è ciò che faremo». Ha scritto su X, questo mercoledì mattina, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz per confermare l’uccisione di Mohammed Odeh, indicato da Israele come nuovo capo dell’ala militare di Hamas nella Striscia. Il raid era stato condotto ieri sera nel quartiere Rimal, nella parte occidentale di Gaza City. Secondo la protezione civile, che opera sotto l’autorità di Hamas, l’attacco ha causato almeno tre morti e venti feriti.

Hamas perde pezzi

Katz ha attribuito l’operazione alle Forze di difesa israeliane e allo Shin Bet, parlando di una «brillante esecuzione». Poche ore prima, una dichiarazione congiunta del primo ministro Benjamin Netanyahu e dello stesso ministro aveva indicato Odeh come responsabile dell’intelligence di Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre 2023 e come successore di Izz al-Din al-Haddad, ucciso il 15 maggio in un altro attacco a Gaza City. «Odeh era responsabile dell’uccisione, del rapimento e del ferimento di numerosi civili israeliani e soldati dell’Idf», hanno dichiarato i due leader israeliani, in merito a quello che viene considerato «uno degli architetti degli attacchi del 7 ottobre».

Il profilo del comandante

Hamas non ha rilasciato una conferma ufficiale. Media di Gaza affiliati al gruppo hanno però riferito che il terrorista sarebbe stato ucciso insieme alla moglie e ai figli. Secondo le autorità israeliane, l’uomo aveva avuto un ruolo centrale nella pianificazione e nel coordinamento dell’assalto del pogrom del 2023 e, durante la guerra, avrebbe diretto operazioni d’intelligence contro Tsahal.

Odeh era considerato una figura riservata, cresciuta nell’apparato militare e di sicurezza delle milizie armate. Secondo ricostruzioni citate da fonti regionali, avrebbe lavorato per anni nelle strutture interne incaricate di individuare presunti informatori israeliani a Gaza, prima di assumere incarichi più rilevanti nelle Brigate Izz ad-Din al-Qassam. La sua età era stimata tra la fine dei quarant’anni e l’inizio dei cinquanta, come riporta anche il Times of Israel.

Il raid su Rimal

Idf e Shin Bet hanno affermato che l’attacco è arrivato dopo mesi di attività d’intelligence per monitorare gli spostamenti di Odeh e dei suoi collaboratori. Secondo la versione israeliana, diversi edifici utilizzati come nascondigli sono stati colpiti a Gaza City. Sarebbe stato centrato anche un appartamento vicino appartenente a un altro operativo di Hamas coinvolto nell’attacco del 7 ottobre.

🔴ELIMINATED: Mohammed Odeh – Head of Hamas’ Military Wing in a strike in northern Gaza. Odeh served as the Head of Hamas’ military wing following the elimination of Izz al-Din al-Haddad. As part of his role, he was responsible for planning and coordinating Hamas terrorists’… pic.twitter.com/y1Z7eUaUMd — Israel Defense Forces (@IDF) May 27, 2026

L’esercito ha diffuso un filmato che, a suo dire, mostra il momento del raid. Israele sostiene che la morte di Odeh rappresenti un «colpo significativo» alla capacità di Hamas di ricostituire la propria catena di comando nella Striscia.

🎥 WATCH: The IDF releases footage of the strike that eliminated Hamas military commander Mohammed Odeh, one of the senior terrorists behind Hamas operations in Gaza. https://t.co/wyxkMrWVvH pic.twitter.com/2hzz6kSkMo — Israel War Room (@IsraelWarRoom) May 27, 2026

La pressione sui vertici di Hamas

L’eliminazione di oggi si inserisce nella strategia israeliana di colpire in modo sistematico i dirigenti militari del movimento. Negli ultimi mesi Israele ha rivendicato l’uccisione di diversi comandanti di Hamas, presentando queste operazioni come parte della risposta agli attacchi del 7 ottobre, nei quali furono uccise circa 1.200 persone e 251 furono prese in ostaggio, in gran parte civili.