Foto fake della Meloni, lo squallido commento di Renzi: “Mette la sua foto desnuda per non parlare d’altro” (video)

Foto: La7 / "DiMartedì" (5 maggio 2025)

A "DiMartedì"

Con scarsa eleganza, giocando su una facile ironia che non rende giustizia alla dignità del corpo femminile e al fango che viene riversato sulle donne sui social, specie se sono personaggi pubblici (do you remember Boschi?), Matteo Renzi strappa un tristissimo applauso (e un sorriso da Rocco Cassalino) accusando la Meloni di utilizzare le sue foto fake, manipolate sul web, per distrarre la pubblica opinione.

Foto fake della Meloni, Renzi accusa… la premier

Nel dibattito televisivo di diMartedì, ieri sera, Matteo Renzi è intervenuto sul caso della foto falsa generata con intelligenza artificiale che ritraeva la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in lingerie e poi rilanciata sui social dalla stessa premier per denunciare i rischi dei deepfake con tono critico e ironico. Parole squallide, le sue: “La Meloni non volendo parlare di rincari, stipendi, guerra e argomenti che interessano la gente, pubblica la sua foto desnuda…”. La sua foto desnuda? Sua? Ogni commento è superfluo, lo stile Renzi è questo qui.