Il sindaco permaloso
Fiorello ridicolizza Gualtieri: “Mi ha salutato con la mano moscia perché l’ho criticato sulla Ztl” (video)
La “mano moscia” del sindaco fa sbellicare gli ascoltatori di Radio 2, che oggi hanno ascoltato un aneddoto molto divertente raccontato da Fiorello, nel corso della “Pennicanza”, che riguarda un recente incontro tra il conduttore e Roberto Gualtieri. “Ci siamo visti agli Internazionali d’Italia di tennis e non mi ha quasi nemmeno salutato… mi ha dato una mano molto moscia, fredda. Forse è per la storia del ticket della macchina elettrica, se l’è legata al dito. Mi aveva anche chiamato e non gli ho risposto, ma non è che non volevo, è che sono stato avvisato in ritardo!”, ha raccontato Fiorello parlando di Gualtieri.
Fiorello contro Gualtieri per l’auto elettrica nella Ztl
Ma cos’era accaduto esattamente? Il 13 febbraio scorso Fiorello aveva appreso la notizia che dal primo luglio l’accesso alle Ztl di Roma non sarebbe stato più gratuito per le auto elettriche a idrogeno. E si era arrabbiato. “I soldi li prenderanno dalla Fontana di Trevi, dalle multe sulla Tangenziale e da quella cosa che per attraversare la strada devi pagare 50 centesimi che ho proposto. Non bastano?! Devono prenderli pure dalla mia macchina elettrica? Ma io voglio andare a Via del Corso gratis, voglio parcheggiare sulle strisce blu gratis!”.
Parole che evidentemente non erano particolarmente piaciute al sindaco Gualtieri, che forse porta un pochino di rancore…
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Politica - di Redazione