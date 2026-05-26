Fiorello ridicolizza Gualtieri: “Mi ha salutato con la mano moscia perché l’ho criticato sulla Ztl” (video)

La “mano moscia” del sindaco fa sbellicare gli ascoltatori di Radio 2, che oggi hanno ascoltato un aneddoto molto divertente raccontato da Fiorello, nel corso della “Pennicanza”, che riguarda un recente incontro tra il conduttore e Roberto Gualtieri. “Ci siamo visti agli Internazionali d’Italia di tennis e non mi ha quasi nemmeno salutato… mi ha dato una mano molto moscia, fredda. Forse è per la storia del ticket della macchina elettrica, se l’è legata al dito. Mi aveva anche chiamato e non gli ho risposto, ma non è che non volevo, è che sono stato avvisato in ritardo!”, ha raccontato Fiorello parlando di Gualtieri.

Fiorello contro Gualtieri per l’auto elettrica nella Ztl