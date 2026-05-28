Figuraccia del capo di Gabinetto di Sala: passa col rosso, multa da 600 euro. Ma era anche recidivo: patente ritirata

Foto: ANSA / MOURAD BALTI TOUATI

Milano

Nei giorni del caos sulle violenze delle gang di “latinos”, che l’altra sera hanno ucciso un rivale nel corso di una resa dei conti, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è costretto a fronteggiare anche una piccola ma imbarazzantissima vicenda che vede come protagonista un suo stretto collaboratore, il capo di Gabinetto Filippo Barberis. Il braccio destro del sindaco è stato fermato dalla polizia locale dopo un’infrazione tra via Larga e via Verziere. Dagli accertamenti sarebbe emersa una precedente violazione analoga nel 2025 che avrebbe determinato, oltre a una multa di 600 e passa euro, anche il ritiro della patente.

Milano, il fedelissimo di Sala e la patente ritirata

Filippo Barberis, 43 anni, capo di gabinetto del sindaco Giuseppe Sala ed ex capogruppo del Pd a Palazzo Marino, avrebbe commesso la pesante infrazione ieri mattina tra via Verziere e via Larga, a pochi metri dal Comando della polizia locale di piazza Beccaria. Secondo quanto ricostruito, due agenti motociclisti avrebbero notato uno scooter attraversare l’incrocio con il semaforo rosso. Una precedente violazione analoga contestata a Barberis nel 2025 avrebbe fatto scattare il comma 3-bis dello stesso articolo del codice della strada. Secondo quanto riportano i giornali locali, la sospensione potrà durare da un minimo di un mese a un massimo di tre. La decisione spetta alla prefettura che notificherà l’atto al diretto interessato nelle prossime.