Festa della mamma, Meloni: il dono più grande, la sfida più profonda. Auguri a tutte per l’amore che regalate, per quello che siete e che fate

Foto: Facebook / Profilo social di Giorgia Meloni (10 maggio 2026)

Il messaggio della premier

In occasione della Festa della Mamma Giorgia Meloni mette da parte per un istante i protocolli istituzionali per parlare da donna, da figlia e, soprattutto, da madre. Con un post sui social tra verità e concretezza, la premier rende omaggio a quel pilastro insostituibile che è la maternità, definendola senza giri di parole come «il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare».

Festa della mamma, Meloni: «Il dono più grande, la sfida più profonda»

Comincia proprio con queste parole il messaggio che il presidente del Consiglio affida al web: «Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità ti cambia dentro: cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Ti rende più forte e più fragile allo stesso tempo. Ti insegna ogni giorno cosa significhi amare davvero, senza misura, senza condizioni. Essere mamma vuol dire esserci sempre, anche quando si è stanche. Vuol dire mettere amore nei piccoli gesti, affrontare paure e sacrifici con coraggio, trovare forza anche quando sembra di non averne più».

E prosegue: «Oggi voglio dedicare un pensiero speciale a tutte le mamme: a quelle che corrono tutto il giorno senza fermarsi mai, a quelle che custodiscono silenziosamente ogni preoccupazione, a quelle che donano cura, presenza e amore anche nei dettagli più invisibili. Buona Festa della Mamma a tutte voi. Per tutto quello che siete», «per tutto quello che fate. Per l’amore immenso che ogni giorno regalate al mondo», conclude.

L’omaggio a tutte le mamme d’Italia, “equilibriste” che gettano il cuore oltre l’ostacolo

Parole dal significato chiaro quanto commovente: la maternità non è un accessorio, ma un’esperienza che stravolge e nobilita l’esistenza. Che «ti cambia dentro: cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo». Quello della premier è un messaggio che rivendica la centralità della figura materna in una società che troppo spesso tenta di sminuirla o di ridurla a un ruolo di cui evidenziare in controluce implicazioni o complicazioni. Un dono, appunto: perché è proprio il legame tra madre e figlio a rendere una donna «più forte e più fragile allo stesso tempo», insegnando il significato dell’amore incondizionato, quello che non conosce misura né stanchezza.

Un pensiero, quello rivolto da Giorgia Meloni a tutte le mamme italiane, descritte come vere e proprie eroine del quotidiano: quelle che corrono senza sosta, che custodiscono preoccupazioni nel silenzio. E che mettono amore anche nei dettagli più invisibili. «Essere mamma vuol dire esserci sempre, anche quando si è stanche», scrive la premier, celebrando quella capacità tipicamente femminile di trovare forze anche quando le energie sembrano esaurite.

Un valore da difendere

Ma nel messaggio della premier non ci sono solo pensieri e auguri: oltre la dedica affettuosa, infatti, traspare la visione politica di chi ha messo la famiglia e la natalità al centro dell’azione di governo. Non è solo la celebrazione di una ricorrenza, ma il riconoscimento di un ruolo sociale immenso: «Grazie per tutto quello che siete e per l’amore immenso che ogni giorno regalate al mondo», sottolinea infatti Meloni. E in un’epoca di derive nichiliste, le parole del presidente del Consiglio riportano al centro l’essenziale: la vita che continua. L’amore che la protegge. E la difesa di un valore imprescindibile.