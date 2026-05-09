Karaoke e politica pop: Giovanna Ianniello canta “Nanà Super Girl” e incorona tutte le mamme d’Italia come vere supereroine

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Musica in cuffia

Alla vigilia della Festa della Mamma, la vicedirettrice de Il Secolo d’Italia e storica portavoce di Giorgia Meloni si esibisce al karaoke di Dejan Cetnikovic di Radio rock sulle note del celebre cartoon anni ’80: “Le mamme riescono a fare l’impossibile”

Alla vigilia della Festa della Mamma, tra nostalgia anni ’80, karaoke e politica, spunta una dedica inattesa. A impugnare il microfono è stata Giovanna Ianniello, vicedirettrice del Secolo d’Italia ed ex storica portavoce di Giorgia Meloni, che ha scelto di intonare la celebre sigla di “Nanà Super Girl” trasformandola in un omaggio a tutte le mamme italiane, compresa la presidente del Consiglio.

Una dedica alle mamme

L’occasione è stata l’incontro con il “Karaoke Reporter” Dejan Cetnikovic di Radio Rock, che l’ha intercettata a Roma alla vigilia della ricorrenza. Microfono in mano e sorriso complice, Ianniello si è lasciata andare sulle note del cartone animato cult, simbolo di una generazione cresciuta tra pomeriggi davanti alla tv e melodie rimaste nella memoria collettiva.

Ma dietro il momento leggero si nasconde anche un messaggio preciso. Al termine dell’esibizione, infatti, la giornalista ha spiegato il senso della sua scelta: “Lo dedichiamo a tutte le mamme del mondo perché tutte quante riescono a fare l’impossibile e quindi sono dei super eroi come Nanà”.

La dedica alla premier

E poi la dedica personale e politica: “La dedichiamo anche a Giorgia Meloni, prima donna e mamma Presidente del Consiglio italiano. Auguri Giorgia Super Girl, Nanà è dedicata anche a te”. Una dedica che Ianniello ha voluto rivolgere alla premier non per il ruolo istituzionale che ricopre, ma prima di tutto per il suo essere madre. Un modo per sottolineare come, al di là degli incarichi e della politica, ogni mamma affronti quotidianamente piccole e grandi sfide con la forza di una vera “super girl”.

Un siparietto che inevitabilmente riporta alla mente un altro momento diventato virale: l’esibizione della stessa Meloni sulle note di “Memole dolce Memole”, episodio che aveva inaugurato il filone “cartoon-karaoke” dei vari leader di partito. Non a caso, Cetnikovic ha colto l’assist chiedendo a Ianniello se fosse stata proprio lei a trasmettere alla guida del centrodestra la passione per le canzoni dei cartoni animati. La risposta della ex coordinatrice della comunicazione di Palazzo Chigi è arrivata con ironia e complicità: “Diciamo che è una passione che abbiamo in comune e che condividiamo”.