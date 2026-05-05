Famiglia nel bosco, nuovo choc: una figlia ricoverata per crisi respiratoria. Accanto a lei le educatrici: mamma e papà possono solo “farle visita”

Foto: Archivio Ansa / Internet / www.catherinelouisebi (23 dicembre 2025)

Ancora uno strappo

La vicenda che sembra senza fine della famiglia nel bosco si arricchisce di un capitolo amaro, che sposta l’attenzione dalle scelte ideologiche dei genitori al dolore silenzioso dei più piccoli. La notizia del ricovero di Bluebell, una delle bambine del nucleo familiare, non è solo un aggiornamento clinico, ma la cronaca di un nuovo, traumatico distacco.

La notizia del suo ricovero, avvenuto domenica scorsa per una crisi respiratoria, è stata inizialmente diffusa sui social da Marina Terragni, aprendo un nuovo fronte di discussione su una vicenda già ampiamente sovraesposta.

Famiglia nel bosco, una dei tre piccoli ricoverata per una crisi respiratoria

La piccola è stata ricoverata per una “patologia ostruttiva” che ha causato una crisi respiratoria. Al di là della diagnosi, per cui sembra sia tutto sotto controllo, il dato che colpisce è “l’isolamento” della minore. O meglio, l’allontanamento della piccola dalla mamma. In ospedale, infatti – da quanto riferisce tra gli altri Il Giornale che rilancia la notizia del caso – Bluebell è assistita dalle educatrici e non dalla madre. Sebbene ai genitori sia stato concesso il diritto di visita, che hanno regolarmente esercitato. Resta il fatto che la quotidianità del ricovero e l’assistenza notturna sarebbero comunque affidate a figure istituzionali.

Accanto a lei le educatrici: madre e padre possono “farle visita”

Ossia: sebbene la situazione clinica non sembri destare un allarme critico, il fatto che la mamma non sia costantemente al fianco della figlia nel reparto ha sollevato non poche perplessità nell’opinione pubblica sulla gestione dei minori coinvolti in questa vicenda che non accenna a far calare toni e dubbi, nonostante l’intervento deciso dell’avvocato Alessandra De Febis, Garante per l’infanzia della Regione Abruzzo, che ha visitato personalmente la minore.

La Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo: tutto sotto controllo

La De Febis ha precisato che il ricovero ha natura precauzionale e che le dimissioni avverranno a breve. Tuttavia, il punto centrale del suo intervento è stato un duro richiamo all’etica e alla legge: la Garante ha stigmatizzato con “amarezza” la continua esposizione mediatica dei bambini, ricordando che il diritto alla riservatezza deve prevalere sulla curiosità morbosa del pubblico. Ma qui non si tratta di semplice curiosità.

Famiglia nel bosco, nuovo choc: la gestione istituzionale, la solitudine in corsia

Perché, se da un lato è innegabile che l’episodio riaccende il dibattito sulla necessità di proteggere i minori da un riflettore mediatico che rischia di diventare accecante. Dall’altro è vero che lo scenario attuale del ricovero della piccola configura un ulteriore momento di “strappo” di un legame: quello tra madre e figlia, già messo a dura prova dai precedenti interventi delle autorità.

E la domanda sorge spontanea: in un momento di vulnerabilità fisica e psicologica, come quello di una malattia respiratoria, l’assenza della figura materna accanto al letto d’ospedale potrebbe rappresentare una ferita che va oltre la patologia medica? E che va ad aggiungersi alle altre maturate in questi mesi di allontanamento da casa e famiglia costituita?

Il ricovero e le condizioni della piccola

Certo, secondo quanto riferito dalla Garante per l’infanzia della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, il ricovero ha avuto una funzione precauzionale. E le condizioni della bambina sono sotto controllo. Tuttavia resta – e non proprio sullo sfondo ormai – il nodo della gestione di questi tre minori. Tre bambini sospesi tra l’amore dei genitori e le indicazioni di tutela dello Stato.

Non solo una questione fisica, ma una questione di equilibri emotivi…

E allora forse proprio il caso del ricovero della piccola evidenzia la fragilità di un equilibrio che, a ogni difficoltà, sembra spezzarsi. Costringendo i bambini a confrontarsi con la freddezza delle procedure ospedaliere. E con la distanza forzata dai propri affetti. Non è solo una questione di “stile di vita” nel bosco. Ma di come, nei momenti di reale bisogno, la struttura protettiva della famiglia sembri sgretolarsi di fronte a codici e procedure. Lasciando i più piccoli in una zona d’ombra dove la burocrazia sostituisce l’abbraccio materno… (Sotto il post su Facebook di Marina Terragni).