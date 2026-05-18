Esce la prima enciclica di Papa Leone. “Magnifica Humantitas”, tra dignità umana e intelligenza artificiale

Foto: Ansa foto archivio / 8ab5b42e57e9696a3d44606970505ad1.jpg (10 maggio 2026)

Il 25 maggio

Firmata lo stesso giorno della Rerum Novarum si inserisce nel solco della dottrina sociale della Chiesa. Prevost parteciperà alla presentazione

Papa Leone XIV ha firmato lo scorso 15 maggio la sua prima enciclica, che sarà pubblicata il prossimo 25 maggio. Si chiamerà Magnifica Humantas e parlerà dell’intelligenza artificiale e della dignità umana.

L’enciclica alla presenza di Prevost

La Lettera Enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135° anniversario della promulgazione della Lettera Enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. La presentazione del documento avrà luogo il 25 maggio 2026, alle ore 11:30, presso l’Aula del Sinodo, alla presenza dello stesso Pontefice.Papa Leone alla Sapienza accolto come una star: standing ovation e selfie. “Siamo costruttori di pace. Non chiamate difesa il riarmo” – Secolo d’Italia

L’evento della diffusione della Lettera Enciclica è corredato da una curiosità: il Pontefice sarà presente e interverrà alla presentazione della “Magnifica Humanitas”. Si tratta di una ‘prima volta’ per un Papa. Gli altri relatori – riferisce la Sala stampa vaticana – saranno il cardinale Víctor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede; il cardinale Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; Anna Rowlands, professoressa di Teologia politica, inclusa la Dottrina Sociale della Chiesa, ed etica teologica delle migrazioni umane, Dipartimento di Teologia e Religione della Durham University, Regno Unito; Christopher Olah, co-fondatore di Anthropic (Usa) e responsabile della ricerca sull’interpretabilità dell’intelligenza artificiale; Leocadie Lushombo, Teologia politica e Pensiero sociale cattolico, Jesuit School of Theology/Santa Clara University, California. La conclusione sarà affidata al cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin.‘Magnifica Humanitas’, esce il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV – DIRE.it

La stessa data della Rerum Novarum e la dottrina sociale della Chiesa

Non a caso, già dal titolo scelto, Magnifica humanitas, emerge l’intenzione di mettere al centro la dignità della persona in un passaggio storico segnato dalla crescente influenza delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale.

Papa Leone l’ha firmata lo stesso giorno in cui Leone XIII redisse la Rerum Novarum. Dalle anticipazioni si comprende che essa sarà nel solco della dottrina sociale della Chiesa. . La scelta della data di firma non appare dunque casuale. Il richiamo alla Rerum novarum suggerisce un parallelismo tra le trasformazioni del mondo del lavoro e dell’economia alla fine del XIX secolo e i cambiamenti in atto oggi, in cui l’intelligenza artificiale ridefinisce processi produttivi, relazioni sociali e persino le dinamiche del sapere.