È morto Ted Turner, fondatore della Cnn, pioniere dei media all news. Rivoluzionò il mondo dell’informazione

Visionario

È morto a 87 anni Ted Turner, magnate dei media e fondatore della Cnn, la prima rete all-news negli Stati Uniti, con cui rivoluzionò il sistema dell’informazione. A darne notizia è stata la stessa emittente, citando un comunicato di Turner Enterprises. Imprenditore visionario e protagonista della rivoluzione della televisione via cavo, Turner ha trasformato profondamente il modo di fare informazione, aprendo la strada a un flusso continuo di notizie e influenzando l’intero panorama mediatico globale. Sposò l’attrice Jane Fonda dal 1991 al 2001.

Fondatore del Turner Broadcasting System, lanciò canali come Tbs, Tnt, Cartoon Network e Turner Classic Movies. Accanto al successo imprenditoriale, fu anche proprietario della squadra di baseball degli Atlanta Braves e un importante filantropo, donando un miliardo di dollari alle Nazioni Unite e contribuendo alla creazione della Nuclear Threat Initiative. Nel 2018 annunciò di aver ricevuto una diagnosi di Demenza a corpi di Lewy: “È una forma lieve di quella che la gente chiama Alzheimer. È simile, ma non è neanche lontanamente così grave. L’Alzheimer è mortale”.

Trump: “Turner uno dei grandi di tutti i tempi, nuova proprietà ha distrutto Cnn”

Donald Trump ha definitivo Ted Turner “uno dei grandi di tutti i tempi” e ha aggiunto che, dopo aver venduto la rete che aveva fondato, “fu personalmente devastato dall’accordo, perché la nuova proprietà prese la Cnn, la sua creatura e la distrusse”. “È diventata ‘woke’ e tutto ciò che lui non rappresentava affatto – ha scritto il presidente americano su Truth social -. Forse i nuovi acquirenti, persone meravigliose, riusciranno a riportarla alla sua antica credibilità e gloria. In ogni caso, è stato uno dei Grandi della Storia delle Trasmissioni, e un mio amico. Ogni volta che avevo bisogno di lui, era lì, sempre pronto a lottare per una buona causa”.