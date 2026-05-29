Drone russo in Romania, Meloni: “Atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea”

Foto: X. com / war Radar (29/05/26)

Le reazioni dal mondo

Per la prima volta un attacco russo ha causato delle vittime sul suolo Nato. E’ accaduto a Galati, in Romania, sul confine con l’Ucraina. Due persone sono rimaste ferite da un drone che ha colpito il tetto di un edificio residenziale . Durante le ore notturne la Romania ha subito gli attacchi russi contro i porti ucraini sul Danubio e in particolare lacittà di Izmail. In seguito all’attacco due F-16 rumeni sono decollati.

E la notizia ha provocato la reazione dei leader e delle massime istituzioni europee. A partire proprio dalla premier italiana, Giorgia Meloni, che in una nota diffusa da Palazzo Chigi ha dichiarato: «Questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due cittadini sul territorio di uno Stato alleato e membro dell’Unione europea. Un atto gravissimo, che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea. La mia più profonda vicinanza e solidarietà va alle persone colpite, al Governo e a tutto il popolo romeno».

Metsola, Europa unita di fronte a escalation. Fico: lo avevo detto

Anche Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo è intervenuta attraverso un post pubblicato sui suoi social ufficiali: «A nome del Parlamento europeo, desidero esprimere la nostra completa solidarietà al popolo rumeno e a tutte le persone colpite dal drone russo che questa mattina si è schiantato contro un condominio a Galati. L’Europa è unita di fronte all’escalation russa» ha scritto.

Il primo ministro slovacco, Robert Fico, ha ricordato su X che «Qualche giorno fa ho affermato che, in assenza di un dialogo tra l’Unione Europea e la Federazione Russa, qualsiasi drone vagante potrebbe portare a un’escalation delle tensioni che potremmo non essere in grado di gestire» ha scritto.

Gran Bretagna: Forte condanna

La ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper «condanna fortemente la grave escalation che mette a rischio vite». Londra giudica inoltre “estremamente pericolosa e sconsiderata” la “violazione dello spazio aereo Nato da parte di Mosca”, si legge in un post su X.

Schlein: da Russia inaccettabile violazione spazio aereo

E dall’Italia anche il Pd si schiera al fiancod ella Romania: attraverso una nota la segretaria del Pd Elly Schlein ha dichiarato: «Solidarietà e vicinanza alla Romania, dove è caduto un drone russo su un edificio residenziale facendo due ferito. Esprimiamo la più ferma condanna per lo sconfinamento in territorio europeo e l’inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo da parte della Russia, che fa seguito all’intollerabile recrudescenza degli attacchi in Ucraina. La comunità internazionale affronta ogni tentativo per fermare questa escalation, per un immediato cessate il fuoco e aumentando la pressione sulla Russia per porre fine al conflitto, con la ripresa di discutere verso una pace giusta e sicura per gli ucraini, cui tutti devono concorrere».

Rutte sente Dan, ‘pronti a difendere ogni centimetro di territorio Nato’

Intanto dopo le parole di condanna espresse pubblicamente appena appresa la notizia del drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Galati, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha sentito telefonicamente il presidente della Romania, Nicusor Dan. «Gli ho assicurato la piena solidarietà della Nato ed espresso vicinanza alle persone ferite nell’incidente. Ho ribadito che la Nato è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato» ha riferito Rutte su X a margine del colloquio, spiegando che «Continueremo a rafforzare la nostra prontezza operativa per scoraggiare e contrastare qualsiasi minaccia, comprese quelle rappresentate dai droni». Rutte ha anche ribadito che «il comportamento irresponsabile della Russia rappresenta un pericolo per tutti noi».

Dan convoca il consiglio supremo di difesa nazionale

E mentre su X l’ambasciatore degli Stati Uniti presso la Nato Matthew Whitaker è pubblicamente intervenuto per commentare la notizia, scrivendo che «Siamo al fianco del nostro alleato Nato, la Romania, e condanniamo questa sconsiderata incursione sul suo territorio. Il nostro pensiero va ai feriti di Galati. Difenderemo ogni centimetro del territorio Nato», il presidente di Bucarest, Nicusor Dan ha convocato in giornata una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale del Paese. L’incontro sarà dedicato a «misure proporzionate» nei confronti della Russia, ha spiegato Dan su Facebook, definendo l’episodio «senza precedenti. Il più grave incidente nel Paese dall’inizio della guerra in Ucraina».

Bucarest, in 4 minuti non abbiamo avuto il tempo di abbattere il drone

Superata la fase iniziale dell’emergenza, a Bucarest si contano i danni. E in una conferenza stampa convocata in mattinata, il il generale Gheorghe Maxim ha spiegato che l’esercito rumeno «non ha avuto vicino il tempo di abbattere il drone». Il militare ha aggiunto che «Non c’era alcuna possibilità realistica di intercettarlo in tutta sicurezza poiché il tempo a nostra disposizione – 4 minuti – era estremamente breve». «La decisione di non ingaggiare il bersaglio è stata presa perché non sussistevano le condizioni necessarie per distruggerlo senza mettere pesantemente in pericolo la sicurezza della popolazione civile» ha aggiunto su X il presidente rumeno Nicusor Dan.