Difende la collega dalle molestie, 23enne ridotto in fin di vita da una gang multietnica a Prato

Due arresti

È in gravissime condizioni un ragazzo di 23 anni accoltellato nella notte in piazza Mercatale, nel centro di Prato. Il giovane, dipendente di uno dei ristoranti della zona, sarebbe intervenuto per difendere una collega da molestie e da un tentativo di rapina prima di essere colpito al torace con un coltello.

Il cameriere italiano accoltellato al cuore

L’aggressione è avvenuta intorno all’1:20 all’uscita dal lavoro. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, italiano e dipendente di uno dei locali della piazza Mercatale, aveva appena terminato il turno di lavoro ed era uscito insieme a una collega poco dopo le 1. I due sarebbero stati avvicinati dagli aggressori, i quali prima avrebbero molestato la donna e poi avrebbero chiesto denaro al 23enne. Alla sua opposizione, uno dei due avrebbe estratto un coltello colpendolo al petto. La lama ha raggiunto il cuore del giovane che si è accasciato a terra in arresto cardiaco. Decisivo l’intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane e poi lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale.

Il 23enne è stato sottoposto a un delicato intervento cardiochirurgico ed è ora ricoverato in rianimazione, intubato. La prognosi resta riservata e nelle prossime ore il giovane potrebbe essere trasferito all’ospedale di Careggi, a Firenze.

Chi sono i due fermati dalla polizia a Prato

La polizia ha fermato due sospetti con l’accusa di tentato omicidio: un immigrato sudamericano e un 16enne di cittadinanza italiana. Entrambi sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto. Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, considerate fondamentali insieme alla testimonianza della collega della vittima.

Il caso ha immediatamente acceso lo scontro politico sul tema della sicurezza.

“Apprendiamo di un gravissimo episodio consumatosi la notte scorsa a Prato, dove un giovane è stato accoltellato in pieno centro cittadino dopo essere intervenuto per difendere una donna”, ha dichiarato Andrea Crippa, commissario regionale della Lega Toscana.

“È un fatto che conferma come esista un problema relativo alla sicurezza dei cittadini pratesi. Basta buonismo, servono sanzioni adeguate e senza sconti per chi si macchia di reati così gravi”, ha aggiunto l’esponente leghista. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.