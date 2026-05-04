Da Milano a Roma, giovani in piazza a favore del Piano Casa di Meloni: “La sinistra offre il caro affitti, la destra risposte”

Foto: Instagram / Gioventù nazionale (4/5/2026)

Il video

Il “Piano Casa” del governo Meloni, che mira ad affrontare e a risolvere il problema dell’emergenza abitativa, piace anche ai giovani italiani. Da Roma a Milano, tra sabato e domenica scorsi, Gioventù nazionale ha organizzato delle manifestazioni d’appoggio alla nuova misura che vuole rendere disponibili 100mila nuovi alloggi nei prossimi dieci anni e ristrutturare 60mila case popolari. Un programma ambizioso che vede la fiducia di tutti quei ragazzi che credono in un Paese innovativo e capace di dare risposte concrete sui temi fondamentali.

Nella capitale, i ragazzi di destra hanno organizzato un sit-in sotto il dipartimento delle Politiche abitative. Poi hanno ricondiviso il video su Instagram, sottolineando che «il governo Meloni propone un “Piano Casa” basato sul recupero degli alloggi abbandonati o occupati, housing sociale e collaborazione regolata con i privati, per aiutare le fasce più deboli e i giovani lavoratori». Come si legge sullo striscione esibito davanti all’edificio istituzionale, i ragazzi pretendono una risposta dal primo cittadino: «Casa, lavoro, dignità. Gualtieri dove sta?».

Giovani in piazza a favore del “Piano Casa”, da Roma a Milano per un futuro di giustizia sociale

Anche a Milano Gioventù nazionale è scesa in strada per appoggiare la misura scelta dal governo, con bandiere italiane e del movimento giovanile, oltre che uno striscione con su scritto: «Casa, terra, identità. Il futuro è qua». Come scrivono nella descrizione del video, pubblicato sui social, la manifestazione serve per dare rilevanza a «una battaglia che portiamo avanti con determinazione e coraggio». Le loro richieste sono state ascoltate, ma ci tengono a precisare la differenza tra «il caro affitti della sinistra contro le risposte della destra. Garantire ai giovani di restare a casa propria è un dovere». Il senso è chiaro: basta con le fughe di cervelli, che rischiano peraltro di lasciare disabitato il nostro Paese.

La sinistra dove sta?

Come ha sottolineato Andrea Piepoli, dell’esecutivo di Gioventù nazionale, «Partito democratico e Giovani democratici si riempiono da anni la bocca sull’emergenza abitativa. Per fortuna, però, ci sono il governo Meloni e la destra. Grazie al “Piano Casa” verrano stanziati 10 miliardi per questo tema. E ci sono tantissime risposte anche per i giovani studenti nella Milano di Beppe Sala, dove una stanza costa 729 euro al mese: questo è il grande fallimento della sinistra e delle sue politiche abitative.